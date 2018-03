Lewis Hamilton, start lansat la Melbourne! A fost cel mai rapid pilot din antrenamente! Pe cat a terminat Vettel

Incepe noul sezon din Formula 1, cu Marele Premiu al Australiei.

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a realizat cel mai bun timp al primelor doua sesiuni de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Australiei, etapa de debut a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2018, desfasurate vineri pe circuitul Albert Park din Melbourne (5,303 km).

Hamilton, campionul mondial en titre, a parcurs in total 35 de tururi de pista in cea de-a doua sesiune, fiind inregistrat in cel mai rapid dintre ele cu timpul de 1min.23sec.931/1000 (viteza medie: 227,458 km/h).

El a reusit sa-l devanseze cu 127/100 pe olandezul Max Verstappen (Red Bull) si cu 228/100 pe finlandezul Vatteri Bottas, aflat la volanul celuilalt monopost Mercedes.

Reprezentantii scuderiei Ferrari s-au clasat pe locurile 4 si 5 in cele doua sesiuni de vineri, finlandezul Kimi Raikkonen dovedindu-se mai rapid decat colegul sau german Sebastian Vettel.