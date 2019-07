Hamilton, la a 7-a victorie din 10 posibile in acest sezon: a castigat MP al Marii Britanii, de la Silverstone! Clasamentul

Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat duminica, pentru a sasea oara, Marele Premiu al Marii Britanii, desfasurat pe circuitul de la Silverstone.

Plecat din linia intai, dar de pe pozitia secunda a grilei de start, Hamilton l-a devansat pe coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas, care a luat startul din pole position. Charles Leclerc (Ferrari) plecat din linia a doua si a terminat pe locul 3.

Pentru britanic, lider in clasamentul pilotilor, este cea de-a saptea victorie in zece curse in acest sezon si al 80-lea succes al carierei, el fiind favorit la castigarea titlului si in această editie a campionatului mondial de F1.

Hamilton a primit o bonificatie si pentru cel mai rapid tur, 1:27.369 (turul 52), in timp ce Vettel a fost penalizat cu 10 secunde dupa ce a provocat o coliziune cu Max Verstappen.

Au abandonat din motive tehnice Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari), in turul 7, Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari), in turul al 10-lea si Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo Racing-Ferrari), in al 19-lea.

Clasamentul cursei

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1 h 21:08.452

2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) la 24.928

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) la 30.117

4. Pierre Gasly (Franţa/Red Bull-Honda) la 34.692

5. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-Honda) la 39.458

6. Carlos Sainz Jr (Spania/McLaren-Renault) la 53.639

7. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) la 54.401

8. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo Racing-Ferrari) la 1:05.540

9. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Honda) la 1:06.720

10. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) la 1:12.733

11. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Renault) la 1:14.281

12. Alexander Albon (Thailanda/Toro Rosso-Honda) la 1:15.617

13. Lance Stroll (Canada/Racing Point-Mercedes) la 1:21.086

14. George Russell (Marea Britanie/Williams-Mercedes) la 1 tur

15. Robert Kubica (Polonia/Williams-Mercedes) la 1 tur

16. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 1 tur

17. Sergio Perez (Mexic/Racing Point-Mercedes) la 1 tur

Clasamentul general al pilotilor

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 223 pct

2. Valtteri Bottas (Finlanda) 184

3. Max Verstappen (Olanda) 136

4. Sebastian Vettel (Germania) 123

5. Charles Leclerc (Monaco) 120

6. Pierre Gasly (Franta) 55

7. Carlos Sainz Jr (Spania) 38

8. Kimi Raikkonen (Finlanda) 25

9. Lando Norris (Marea Britanie) 22

10. Daniel Ricciardo (Australia) 22

11. Nico Hulkenberg (Germania) 17

12. Kevin Magnussen (Danemarca) 14

13. Sergio Perez (Mexic) 13

14. Daniil Kviat (Rusia) 12

15. Alexander Albon (Thailanda) 7

16. Lance Stroll (Canada) 6

17. Romain Grosjean (Franta) 2

18. Antonio Giovinazzi (Italia) 1

Clasamentul constructorilor

1. Mercedes 407 pct

2. Ferrari 243

3. Red Bull-Honda 191

4. McLaren-Renault 60

5. Renault 39

6. Alfa Romeo Racing-Ferrari 26

7. Racing Point-Mercedes 19

8. Toro Rosso-Honda 19

9. Haas-Ferrari 16