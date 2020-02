Formula 1 e in decor! Epidemia de coronavirus ar putea anula patru curse in acest an

Daca ritmul de imbolnavirilor nu incetineste, oficialii F1 pot fi pusi in fata unei decizii istorice.

Oficialii Marelui Circ calculeaza cum pot mentine in program cursele asiatice, mai ales pe cea din China, dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus, care a dus oficial la peste 500 de decese si a infectat mai mult de 30.000 de persoane, desi cifrele reale ar fi de peste 10 ori mai mari, conform presei internationale. Chinese Grand Prix ar fi trebuit sa se desfasoare pe data de 19 aprilie 2020, pe Shanghai International Circuit, dar, in cel mai fericit caz, va fi amanat pana la imbunatirea conditiilor medicale din tara asiatica.

„China este o piata entuziasta si in crestere, asa ca ne-ar placea foarte mult sa tinem cursa din aceasta tara. Vrem sa pastram oportunitatea ca aceasta cursa sa se desfasoare la o alta data, mai spre sfarsitul anului. Pare foarte dificil sa se respecte data initiala, pentru ca acolo s-au amanat toate evenimentele publice pentru luna martie, inclusiv toate activitatile sportive. Este o situatie tragica si foarte dificila. Asteptam informatii din partea oragnizatorului local si autoritatilor chineze, pentru a lua o decizie finala”, a declarat Ross Brawn, seful F1.

In acest an, in pericol sa fie amanate sau chiar anulate sunt si cursele Vietnamese Grand Prix (Hanoi Street Circuit / 22 martie), Singapore Grand Prix (Marina Bay Street Circuit / 20 septembrie) si Japanese Grand Prix (Suzuka International Racing Course / 11 octombrie). Aceste trei tari au raportat deja imbolnaviri cu coronavirus, iar proximitatea de China ar putea face ca situatia sa se inrautateasca in perioada urmatoare. De asemenea, s-a stabilit ca toate cursele sa aiba mai multe puncte medicale si sa se supravegheze mai amanuntit starea de sanatate a participantilor si a spectatorilor.

Ultima data cand s-a amanat o cursa a fost in 2011, cand desfasurarea Brahrain Grand Prix a fost afectata de revoltele cauzate de Primavara Araba. Desi trebuia ca aceasta cursa sa se desfasoare mai tarziu in acel an, ea a fost anulata complet, dupa ce echipele au evidentiat problemele de securitate si programul mult prea incarcat. Daca una dintre aceste curse vor fi anulate, ar putea fi anulate complet sau inlocuite cu intreceri la Imola, Estoril, Brands Hatch, Magny-Cours, Jerez, Hockenheimring, Nurburgring sau Valencia, daca se pot organiza in timp util. Acestea nu au fost incluse in calendarul oficial, dar au mai gazduit in trecut curse ale celei mai importante competitii automobilistice din lume.

Alte competitii afectate cel putin partial de aceasta epidemie sunt World Athletics Indoor Championships (Nanjing / 13-15 martie), AFC Asian Football Champions League, calificarile pentru turneul olimpic de fotbal feminin (mutat de la Wuhan in Australia), toate meciurile de fotbal din competitiile interne, cursa de Formula E de la Sanya (21 martie), Fed Cup Asia/Oceania Group 1 (4-8 februarie), turneul de badminton China Masters (25 februarie -1 martie), calificarile asiatice la Jocurile Olimpice pentru box (3-11 martie), calificarile pentru baschet la Jocurile Olimpcie (Foshan / 6-9 februarie), turneele de golf Hong Kong Ladies Open (28 februarie - 1 martie) si LPGA Golf Tour Blue Bay (5-8 martie), intrecerea ecvestra Longines Masters of Hong Kong (14-16 martie), etapa de Cupa Mondiala la ski (Yanqing / 15-15 februarie), prima intrecere X-Games organizata in China (Hebei / 21-23 februarie) si AFC Futsal Championship (Uzbekistan / 26 februarie - 8 martie).