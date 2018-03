FORMULA 1 2018 AUSTRALIAN GRAND PRIX | Tot ce trebuie sa stii - Informatii Complete

Noul sezon din Formula 1 debuteaza pe 25 martie la Melbourne, in Australia.

Lewis Hamilton si Sebastian Vettel se dueleaza din nou pentru titlul mondial. E promisiunea facuta de Mercedes si Ferrari inaintea noului sezon de Formula 1 2018.



CE E NOU?

Formula 1 intra oficial intr-o noua era. E primul an condus in totalitate de gigantul american Liberty Media, care a cumparat drepturile comerciale de la veteranul Bernie Ecclestone.

Noul presedinte, Chase Carey a promis ca va transforma Formula 1 intr-un sport mai atractiv si potrivit vremurilor in care traim.

In acest sezon, Lewis Hamilton este favoritul principal, dupa ce a cucerit doua din ultimele trei campionate mondiale din Formula 1. Si el si Sebastian Vettel vor incerca in acest sezon sa cucereasca al cincilea titlu din cariera.

HALO - CONTROVERSATUL SISTEM DE PROTECTIE

Astfel, noul sezon incepe cu modificari de regulament si de masini, cea mai importanta fiind introducerea sistemului de protectie denumit HALO. Acesta a fost introdus pentru reducerea riscului de accidentari ale pilotilor, dupa tragedia mortii lui Jules Bianchi si accidentul lui Felippe Massa.

HALO este practic un inel de metal ce pluteste deasupra capului pilotului, menit sa-l protejeze in cazul unui impact. E primul pas spre acoperirea completa a monoposturilor de Formula 1, o discutie mai veche si controversata in Formula 1.

Desi nu a fost primit prea bine de fani, piloti sau echipe, HALO a fost fortat de catre FIA, iar acesta va fi prezent pe toate masinile participante incepand cu sezonul Formula 1 2018.

Pentru montarea HALO, echipele au fost nevoite sa efectueze modificari de sasiu, dar si de aerodinamica pentru ca acesta sa nu afecteze performantele masinii.

MAI PUTINE MOTOARE

O alta modificare importanta o reprezinta renuntarea la nasul de rechin al masinilor, obligatoriu anul trecut. La capacitatea motoarelor nu sunt modificari, insa din acest sezon echipele sunt limitate la doar 3 motoare pe sezon, spre deosebire de anul trecut, cand limita era de 4 motoare pe sezon.

Introdusa ca o modalitate de a economis bani, decizia FIA ii impinge pe constructori sa cheltuiasca mai multi bani in realitate, spune Andy Cowell, seful motoarelor de la Mercedes. "E o nebunie. Constructorii au nevoie de 80-100 de motoare pe sezon pe care le vor testa, iar apoi cele mai bune dintre ele vor fi folosite. Restul raman pentru piesele de schimb in timpul sezonului. E un cost urias pentru producatori, iar banii nu vor mai fi recuperati".



Dupa trei ani catastrofali cu motoare Honda, McLaren a trecut la motoarele de la Renault, care le va furniza si catre Red Bull si le va folosi cu propria echipa. Honda va livra motoare catre Toro Rosso, acesta fiind un an de test pentru trecerea Red Bull din 2019 la unitatile Honda. Ferrari si Mercedes vor ramane cu propriile motoare si sunt favoritele principale in acest an. Renault se lauda ca a recuperat din diferenta si spera sa produca surpriza in acest an. Pe acest lucru se bazeaza si Red Bull. In 2018, Alfa Romeo revine in Formula 1, insa doar ca sponsor pentru Sauber.

MASINI FORMULA 1 2018

MERCEDES-PETRONAS - Mercedes nu a inceput prea bine sezonul trecut, insa nemtii si-au revenit la jumtatatea sezonului si au dominat copios finalul sezonului, reusind o noua dubla, titlu piloti-construtori. Cu aceeasi echipa de piloti, Hamilton - Bottas, Mercedes incepe sezonul cu un ampatament mai mic, ce va permite manevrabilitate mai buna in viraje.



MCLAREN MCL33 - Cu motoare noi de la Renault, McLaren spera sa intre serios in lupta pentru titlul mondial in 2018. Si francezii au avut problemele lor in trecut, insa ei promit ca acestea s-au rezolvat. Fernando Alonso va fi insotit de Stoffel Vandoorne in acest sezon. Pe langa motor nou, McLaren vine in acest sezon cu sisteme simple de suspensii si aerodinamica in partea din fata, insa acestea se pot schimba in perioada testelor.

FERRARI - Italienii au avut un start bun in sezonul trecut si pe fondul problemelor Mercedes, insa totul s-a naruit de la jumatatea sezonului. Acum, Ferrari propune un monopost mai apropiat de ce al rivalilor de la Mercedes, cu ampatament mai lung pentru stabilitate in virajele rapide si eficienta aerodinamica. Motorul ramane in mare la fel ca cel de anul trecut, dar cu modificari de rigoare pentru stabilitate. Sebastian Vettel si Kimi Raikonen spera sa aiba o masina pe care se pot baza in lupta cu pilotii Mercedes.

RENAULT - Francezii au avut in 2017 un sezon mai bun, dar Carlos Sainz si Nico Hulkenberg vor mai mult in 2018. Renault a lucrat intens la un nou motor, pe care il livreaza in acest sezon catre McLaren si Red BUll.

SAUBER - Cu sigla Alfa Romeo pe partile laterale ale masinii, Sauber se bazeaza pe motorul Ferrari pentru evitarea ultimului loc din clasament. Tanarul Marcus Ericsson, 20 de ani, si Charles Leclerc sunt pilotii echipei in acest sezon.

RED BULL - Dupa ani de frustrari legate de motoarele slab performante ale Renault, Red Bull se gandeste mai mult la anul 2019, cand vor trece la motoare Honda. Cu doi piloti talentati, Daniel Ricciardo si Max Verstappen, Red Bull spera in primul rand la stabilitate din partea masinii, iar apoi la o surpriza in clasamentul general.

WILLIAMS - Dupa un sezon dezamagitor, Williams propune o masina noua, dar si pe Sergey Sirotkin in locul lui Felipe Massa. Canadianul Lance Stroll ramane in continuare, insa veteranul Robert Kubica a fost angajat la dezvoltarea masinii si ca pilot de rezerva.

HAAS - Fara pretentii prea mari, americanii de la HAAS spera sa repete performantele de anul tercut, cand motoarele Ferrari i-a propulsat spre cateva rezultate nesperate. Romain Grosjean si Kevin Magnussen pilotii unei echipe care a lucrat mult la balansul masinii in ultima perioada.



ECHIPE FORMULA 1 2018

Mercedes

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari

Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen

Red Bull

Daniel Ricciardo, Max Verstappen

Force India

Sergio Perez, Esteban Ocon

Williams

Lance Stroll, Sergey Sirotkin

Renault

Nico Hulkenberg, Carlos Sainz

Toro Rosso

Pierre Gasly, Brendon Hartley

Haas

Romain Grosjean, Kevin Magnussen

McLaren

Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne

Sauber

Marcus Ericsson, Charles Leclerc



TESTE OFICIALE FORMULA 1 2018

Prima sesiune: Februarie 26-Martie 1 - Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain

A doua sesiune: Martie 6-9 - Circuit de Catalunya, Barcelona, Spain

CALENDAR FORMULA 1 2018

• Martie 25, Melbourne, Australia

• Aprilie 8, Sakhir, Bahrain

• Aprilie 15, Shanghai, China

• Aprilie 29, Baku, Azerbaijan

• Mai 13, Barcelona, Spain

• Mai 27, Monte Carlo, Monaco

• Iunie 10, Montreal, Canada

• Iunie 24, Le Castellet, France

• Iulie 1, Spielberg, Austria

• Iulie 8, Silverstone, Great Britain

• Iulie 22, Hockenheim, Germany

• Iulie 29, Budapest, Hungary

• August 26, Spa-Francorchamps, Belgium

• Septembrie 2, Monza, Italy

• Septembrie 16, Marina Bay, Singapore

• Septembrie 30, Sochi, Russia

• Octombrie 7, Suzuka, Japan

• Octombrie 21, Austin, USA

• Octombrie 28, Mexico City, Mexico

• Noiembrie 11, Sao Paulo, Brazil

• Noiembrie 25, Yas Marina, UAE

Vezi imagini cu noile monoposturi Formula 1 2018 in galeria de mai jos.