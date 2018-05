Daniel Ricciardo (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Monaco. Vezi CLASAMENTUL din Formula 1

Pilotul australian Daniel Ricciardo, de la echipa Red Bull, a castigat duminica Marele Premiu al Monaco de Formula 1, de pe circuitul stradal de la Monte Carlo, dupa o cursa dominata de la cap la coada.

Ricciardo, 28 ani, plecat din pole position, a semnat a 7-a sa victorie in Formula 1, a doua din acest sezon dupa cea din China si prima in principatul monegasc. Australianul a fost urmat in clasament de germanul Sebastian Vettel (Ferrari) si de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes).

In clasamentul pilotilor, Hamilton se mentine lider cu 110 puncte, urmat de Vettel 96, Ricciardo 72, Valtzteri Bottas 68, Kimi Raikkonen 60, Max Verstappen 35 etc.

La constructori, Mercedes este lider cu 178 puncte, urmata de Ferrari 156, Red Bull 107, Renault 46, McLaren 40, Force India 26, Torro Roso 19, Haas 19, Sauber 11, Williams - 4 puncte.

Clasamentul cursei de la Monte Carlo:

1. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) - 1h42min54sec807/1000

2. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 7.336

3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) + 17.013

4. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) + 18.217

5. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) +18.822

6. Esteban Ocon (Franta/Force India) +23.667

7. Pierre Gasly (Franta/Toro Rosso) +24.331

8. Nico Hülkenberg (Germania/Renault) +24.839

9. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +25.317

10. Carlos Sainz Jr. (Spania/Renault) +69.013