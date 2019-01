Cum arata aparatamentul de 35 milioane euro cumparat de Hamilton la New York. A platit salariul pe un an in F1. FOTO

Campionul mondial Lewis Hamilton si-a cumparat a doua casa la New York.

Platit cu 35 de milioane de euro pe an la Mercedes, Hamilton si-a cumparat un apartament de lux in Manhattan, una din cele mai scumpe locatii din lume. Este a doua casa cumparata de Hamilton in celebrul cartier, fiecare evaluata la aproximativ 35 de milioane de euro.

Hamilton si-a cumparat noul apartament de la un alt sportiv, faimosul jucator de fotbal american Tom Brady, care detine mai multe blocuri impreuna cu sotia sa, fotomodelul Gisele Bundchen. La New York, Hamilton a vecin cu actori precum Jennifer Lawrence si Mike Myers.

Cu al cincilea titlu mondial in Formula 1, Hamilton l-a egalat pe legendarul Juan Manuel Fangio si s-a apropiat la doua titluri de Michael Schumacher, detinatorul recordului.

