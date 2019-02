Contract urias! L-a depasit pe Cristiano Ronaldo la salariu! Sportivul care castiga 4.600 de lire/ORA!

Lewis Hamilton l-a depasit pe Cristiano Ronaldo la castiguri.

Campionul din Formula 1 a semnat un contract urias cu cei de la Mercedes. Lucrul acesta se intampla in iulie, insa cifrele sunt absolut uimitoare.

Hamilton va fi pilotul celor de la McClaren pana in 2020, avand un contract in valoare de 30 milioane de lire pe an, plus bonusuri de 10 milioane de lire. La un calcul simplu, rezulta faptul ca britanicul castiga 4.600 de lire/ora. Anual, Lewis Hamilton castiga cu 10 milioane de lire mai mult decat Cristiano Ronaldo la Juventus.

"Este bine sa semnezi, sa anunti si apoi sa te apuci de treaba. Sunt parte din familia Mercedes de mai bine de 20 de ani si niciodata nu am fost mai fericit intr-o echipa. Suntem pe aceeasi lungime de unda, atat pe pista, cat si in afara ei. Imi propun sa castig mai mult in viitor. Sunt increzator ca Mercedes este locul potrivit pentru mine", a spus Hamilton dupa semnarea contractului.