Asta DA veste buna! :) Bernie Ecclestone devine tata la 89 de ani. Nou-nascutul va avea o sora de 65 de ani

Bernie Ecclestone, fostul sef din Formula 1, este pe cale sa devina tata pentru a patra oara la varsta de 89 de ani. Sotia lui va da nastere unui baiat in aceasta vara.

Este primul copil cu Fabiana Flosi, actuala lui sotie. El mai are trei fete din casniciile anterioare, dar si 5 nepoti. Cea mai mare fiica a lui Bernie are 65 de ani! Ecclestone si Fabiana s-au casatorit in 2012, ea fiind a treia sotie a omului de afaceri. "Ca toti parintii, avem o singura dorinta: copilul sa se nasca sanatos. Speram ca nu va dori sa faca ceva in Formula 1." a glumit Fabiana. Brazilianca e cu 45 de ani mai tanara decat Ecclestone.

Bernie Ecclestone este fostul director executiv si fondator al Formulei 1, avand o avere uriasa. De asemenea, intre 2007 si 2011 a detinut si clubul de fotbal Queens Park Rangers, alaturi de Flavio Briatore, fost manager al celor de la Renault in F1.