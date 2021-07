S-a ales castigatorul pentru concursul "Microbist de Romania!" Fericitul suporter care va pleca o saptamana in Maldive 

Abrudan Lucian Cosmin a castigat o vacanta in Maldive.

Extragerea castigatorului de la concursul "Microbist de Romania" s-a efectuat chiar in emisiunea Ora Exacta in Sport, la PRO X. Coordonatorul acestui proiect, Emil Budau, a fost prezent in studio si cu ajutorul lui Rica Neaga si Vivi Rachita au ales persoana care va beneficia de o saptamana de vacanta in Maldive.

Abrudan Lucian Cosmin, fanul lui Dinamo, este marele castigator al concursului "Microbist de Romania". Vivi Rachita si Rica Neaga au ales si o varianta de rezerva, in cazul in care suporterul dinamovist nu poate merge in Maldive.

Rebecca Enache, fana Petrolului, a fost al doilea nume extras. In cazul in care Abrudan Lucian Cosmin nu isi va putea revendica premiul, Rebecca va fi contactata.