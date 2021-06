Dinamovistul a injurat-o grav pe Steaua in Maldive! Momente nevazute din show-ul suporterilor. Ce s-a intamplat

Dezbaterea FCSB vs Steaua nu s-a oprit nici in Maldive, la mii de kilometri distanta de Bucuresti.

La "Microbist de Romania" nu s-a vorbit in cei mai calzi termeni despre Steaua. Dinamovistul din grup a recunoscut-o pe FCSB drept rivala mare rivala a 'cainilor' si a injurat Steaua fara sa tina cont de camere. Imaginile pot fi vazute in clipul de mai sus.

