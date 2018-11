Noi detalii SOCANTE despre uciderea jucatorului brazilian: "Au coborat toti din masina ca sa-l CASTREZE!" 

Continua seria dezvaluirilor din cazul uciderii lui Daniel Correa.

Jucatorul brazilian Daniel Correa a fost gasit aproape decapitat si cu organele genitale taiate in tufisuri, dupa o noapte petrecuta in casa impresarului sau. Daniel avea o aventura cu sotia agentului sau, iar acesta si-a pierdut mintile cand l-a prins pe jucator cu aceasta in pat.

Daniel Correa a fost ucis in acea noapte si torturat crunt. Anchetatorii au descperit ca alti trei barbati l-au ajutat pe agent, Edison Brittes, sa-l omoare cu bestialitate pe Daniel Correa.

Acestia au povestit ca jucatorul a fost batut si bagat in portbagajul masinii. Apoi, toata lumea s-a dat jos din masina cu intentia de a-l castra pe Daniel, sustine avocatul acuzatilor.



"Adevarul este ca au vrut sa-l castreze, intentia este clara. Cei trei trebuiau sa-l tina pentru ca Edison sa-l castreze. Dar surprinzator, Edison i-a taiat gatul lui Daniel. Apoi, acesta a cerut ajutor, a vrut sa-l duca pe Daniel la un abator, insa nimeni n-a mai vrut sa-l ajute, cei trei au fugit, li s-a facut rau cand au vazut crima oribila", a povestit avocatul in presa braziliana.

Edison Brittes si-a recunoscut fapta si a motivat ca l-a prins pe Daniel cand incerca s-o violeze pe sotia sa. Din conversatiile jucatorului de pe whatsapp din acea seara reiese insa ca fotbalistul si sotia agentului aveau o aventura impreuna.