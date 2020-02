Au aparut primele imagini cu Dacia Logan 3! Care sunt principalele imbunatatiri aduse de producator si cand va fi lansat modelul! FOTO

Ce schimbari au adus cei de la Dacia pentru noul model.

In mediul online au aparut primele imagini cu Dacia Logan 3. Modelul ar urma sa fie lansat la finalul acestui an, sau cel mai tarziu la inceputul anului viitor, in 2021. Potrivit 4tuning.ro, masina va vea faruri led si cateva modificari la manerele portierelor si este posibil sa apara si o versiune hibrid a acestui model. Portbagajul va fi inalt ca actualul model de Dacia Logan, care ofera un spatiu de bagaje de 510 litri.

O schimabare foarte importanta la acest model este ca nu va mai fi construita pe noua platforma CMF-B, pe care sunt bazate si ultimul model de Renault Clio si Nissan Micra. Motorizarea va fi asemanatoare cu cea de la actualul model de Renault Clio, mai exact va avea un motor de 1.0 litri, cu 65-75 de cai putere si o varianta turba, de peste 100 de cai putere.

VEZI AICI PRIMELE IMAGINI CU DACIA LOGAN 3

Sursa foto: Motorbox