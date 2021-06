Ucraina - Austria, Macedonia de Nord - Tarile de Jos, 19:00, pe PRO TV/PRO X si pe VOYO. Meci decisiv la Bucuresti pentru locul doi in grupa

10:57

Olanda si-a asigurat primul loc in grupa C si calificarea in optimile de finala de la EURO 2020, motiv pentru care intalnirea de pe Arena Nationala, dintre Ucraina si Austria, reprezinta punctul de interes din grupa.

Cele doua formatii se afla la egalitate de puncte, de aceea victoria este importanta pentru locul doi si accederea automata in optimi. In caz de egalitate, diferenta se face la golaveraj. Inaintea partidei, si la acest capitol, situatia este echilibrata



ECHIPE PROBABILE UCRAINA - AUSTRIA

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov

Austria: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, X Schlager, Grillitsch, Ulmer; Baumgartner, Arnautovic







"Austria este o echipa puternica, cu jucatori de calitate. Ambele formatii joaca pentru victorie, chiar daca stim ca un punct ar fi suficient pentru noi. Dar nu vom merge departe in aceasta competitie cu o asemenea mentalitate", a declarat Shevchenko, selectionerul Ucrainei.



"Este important sa intram in meci din primul minut cu intentia de a castiga. Sa mergem mai departe ar insemna enorm pentru noi. In primul rand, jucam pentru tara noastra", a spus si Franco Foda, antrenorul Austriei.

Cu doua victorii in primele partide, nationala Tarilor de Jos pare sa aiba o misiune usoara in fata reprezentativei Macedoniei. Selectionata condusa de Frank de Boer isi doreste sa incheie grupa cu maximum de puncte si astepta sa afle adversarul din optimi.



ECHIPE PROBABILE MACEDONIA DE NORD - TARILE DE JOS



Macedonia de Nord: Dimitrievski; S Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov; Ademi, Alioski, Bardi, Spirovski; Pandev, Elmas

Tarile de Jos: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; F. de Jong, Gravenberch, Wijnaldum; Depay, Malen