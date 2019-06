"Detaliul" din filmarea de rapper a lui Moise Kean inainte de Euro U21: o fata dezbracata, intinsa in pat :) VIDEO

Moise Kean a publicat pe retelele de socializare un filmulet in care isi arata calitatile de rapper. La un moment dat, in cadru apare si o fata dezbracata, intinsa in pat.

Moise Kean a postat un filmulet in care le arata fanilor calitatile sale de rapper.

In clip apare si Nicolo Zaniolo, colegul lui de la U21, dar si o fata intinsa in pat, in spatele atacantului care s-a remarcat in a doua parte a sezonului la Juventus.

VIDEO



Euro U21 incepe duminica



Campionatul European U21 incepe pe duminica, cu meciurile din grupa Italiei.

Duminica, de la ora 19:30, se joaca Polonia - Belgia, apoi de la 22:00 este meciul dintre Italia si Spania.

Romania isi incepe aventura la Euro marti, pe 18 iunie, impotriva Croatiei.

Pe 21 iunie jucam cu Anglia, iar pe 24 cu Franta.