UEFA EURO 2020: tot ce trebuie sa stii

Cand si unde se tine, cum va functiona si cum poti sa ajungi acolo? Tot ce trebuie sa stii despre UEFA EURO 2020.

Care sunt datele cheie?

21/03/2019: Inceputul preliminariilor Europene

22/11/2019: Tragerea la sorti pentru playoff-ul preliminariilor Europene

30/11/2019: Tragerea la sorti pentru turneul final UEFA EURO 2020 final, Bucuresti, ora 19:00

26/03/2020: Inceputul meciurilor din play-off calificari Europene

01/04/2020: Tragere la sorti aditionala, daca va fi necesara

12/06/2020: Meciul de deschidere, stadionul Olimpico din Roma

12/07/2020: Finala, Stadionul Wembley (Londra)

Cine sunt gazdele?

UEFA EURO 2020 este organizat pe intreg continentul pentru prima data in cei 60 de ani de istorie ai competitiei, cu 12 orase gazda in total.

Finala si semifinalele, un meci din optimi si trei meciuri din grupe

Londra, Anglia: Stadionul Wembley

Trei meciuri din grupe, un sfert de finala

Baku, Azerbaijan: Stadionul Olimpic

Munchen, Germania: Fußball Arena München

Roma, Italia: Stadionul Olimpic

Sankt Petersburg, Rusia: Stadionul Sankt Petersburg



Trei meciuri din grupe si un meci din optimi

Amsterdam, Olanda: Johan Cruijff ArenA

Bilbao, Spania: Estadio de San Mamés

Bucuresti, Romania: National Arena

Budapesta, Ungaria: Stadionul Ferenc Puskás

Copenhaga, Denemarca: Stadionul Parken

Dublin, Irlanda: Dublin Arena

Glasgow, Scotia: Hampden Park

Gazdele se vor califica automat?

Nu vor exista echipe calificate automat, toate natiunile cu orase gazda fiind nevoite sa-si castige locul la turneul final.

Cum functioneaza calificarile?



Succesul primului turneu UEFA EURO 2016 cu 24 de echipe a intarit decizia UEFA de a extinde turneul final, iar 24 de echipe vor fi implicate din nou la UEFA EURO 2020.

-20 de echipe - primele doua din cele 10 grupe vor ajunge la turneu via Preliminariile Europene ce au loc intre martie si noiembrie 2019.

-Alte patru tari se vor mai califica via noua UEFA Nations League, cu playoff-uri decisive organizate in martie 2020.



Care este formatul turneului final

Formatul va fi la fel ca cel de la EURo 2016. Primele doua echipe din cele sase grupe ale turneului final se vor califica in optimi alaturi de cele mai bune echipe de pe locul 3.

Tarile gazda vor juca acasa?

Fiecare tara gazda va avea garantat doua meciuri acasa in faza grupelor, dar aceste garantii nu vor exista in fazele eliminatorii. Tarile organizatoare care se calificata vor fi plasate automat in grupele urmatoare. Daca ambele tari imperecheate se califica, o tragere la sorti va avea loc pentru a determina cine va fi gazda la intalnirea directa.

Grupa A: Italia (Olimpico din Rome), Azerbaijan (Stadionul Olimpic, Baku)

Grupa B: Rusia (Stadionul Sankt Petersburg), Denemarca (Stadionul Parken, Copenhaga)

Grupa C: Olanda (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam), Romania (National Arena, Bucuresti)

Grupa D: Anglia (Stadionul Wembley, Londra), Scotia (Hampden Park, Glasgow)

Grupa E: Spania (Estadio de San Mamés, Bilbao), Irlanda (Dublin Arena)

Grupa F: Germania (Fußball Arena München, Munchen), Ungaria (Stadionul Ferenc Puskás, Budapesta)

Stadionul Olimpic din Roma va fi gazda meciului de deschidere. Vezi programul complet, inclusiv pentru fazele eliminatorii.

De ce un "EURO pentru Europa"?

"Am o mare placere sa pot sa aduc EURO 2020 in atat multe tari si orase, sa vad fotbalul cum actioneaza ca un pod intre natiuni si sa mute competitia mai aproape de fani, care sunt esenta vietii pentru acest joc", spune presedintele UEFA, Aleksander Čeferin.

Cum pot obtine fanii bilete?



Aproximativ 2,5 milioane de bilete pentru UEFA EURO 2020 vor fi vandute catre fani, cu aplicari pentru prima transa de 1,5 milioane programata sa aiba loc pe euro2020.com de la 12 iunie 2019 ora 15:00. Inregistreaza-te acum ca sa fii informat despre bilete si pentru sansa de a castiga bilete.

Daca vreau sa fiu voluntar?

Voluntarii vor fi esentiali pentru organizarea UEFA EURO 2020, cu faza aplicarilor programata pentru deschidere in vara lui 2019. Obiectivul programului de voluntariat este sa integram si sa adunam populatia din Europa, precum si crearea unei traditii pentru tarile gazda.

Cine sunt ambasadorii?

Un grup de fosti castigatori EURO se afla pe lista plina de vedete a ambasadorilor. "Asteptam cu nerabdare implicarea lor in sprijinul UEFA EURO 2020 - un eveniment aflat mai aproape de fanii fotbalului ca niciodata", a spus presedintele UEFA, Aleksander Čeferin. Vezi aici lista ambasadorilor

Cine e mascota?



Skillzy, un personaj mitic inspirat din freestyling, strada si cultura panna.