Ghidul oraselor gazda UEFA EURO 2020: Budapesta

Budapeste este...



-Capitala Ungariei

-Un oras format prin fuziunea Buda si Obuda, pe malul vestic al Dunarii, cu Pesta la Est.

-Gazda a 80 de izvoare geotermale si cel mai mare sistem de pesteri termale din lume.

-Un oras care l-a dat lumii pe Feren Puskas si multi alti "Maghiari magici" din anii 1950.

-Un oras al stiintei: descoperiri si inventii cheie din Budapesta includ pixul, cubul Rubik si vitamina C.



Unde este amplasata



Urmareste Dunarea la aproximativ 300 km de la Viena, treci de Bratislava si vei ajunge pana la urma la Budapesta, care este chiar in centrul baznului Carpatic, la aproximativ 7000 km de New York si Beijing.



Puskas Arena



-Lucrarile la noul stadion din Budapesta, botezat dupa cel mai faimos jucator de export al sau, au inceput in 2016 si au fost incheiate in 2019.

-Stadionul are o capacitate de 65.000 de locuri si devine noua casa a nationalei Ungariei.

-Vechiul stadion Ferenc Puskas a fost demolat pentru a face loc noii arene, cel botezat candva "stadionul poporului" fiind inaugurat in 1953.

-Vechiul stadion a vazut cea mai mare infrangere din istoria Angliei, invinsa cu 7-1 cu Ungaria pe 23 mai 1954.

-Vechiul stadion a gazduit si alte vedete, precum Queen, Genesis, U2, Guns'n'Roses, the Rolling Stones, Michael Jackson si Depeche Mode.



Meciuri gazduite pe Puskas Arena



16 iunie - Meci Grupa F

20 iunie - Meci Grupa F

24 iunie - Meci Grupa F

28 iunie - Meci optimi



Cum sa ajungi la si prin Budapesta



Aeroportul international Ferenc Liszt, numit dupa celebrul compozitor - cunoscut international cau Franz Liszt, e la 16 km in afara orasului. BUdapesta are un sistem de metrou substantial, care include linia 1 - cea mai veche linie continentala de metrou din Europa, precum si tramvaie, desi stadionul este perfect plasat pentru cei care prefera sa mearga, fiind situat la 1 km de gara centrala a orasului.



Unde sa stai



Budapesta este o atractie turistica majora, cu un numar mare de hoteluri internationale amplasate central, dar si cu o multime de variante mai ieftine. Vezi linkurile utile de mai jos.



Ce sa vezi



Pentru cultura: Impresionantul Muzeu al Istoriei din Budapesta ofera arta precum si istorie in interiorul impozantului Castel Buda, in timp ce catedrala orasului, sinagoga si Muzeul Casa Torturii sunt recomandate.

Pentru atmosfera: Castle Hill are 1 km, e sit UNESCO World Heritage si ofera vedere catre Trinity Square, Matthias Church si Bastionul Pescarilor.

Pentru aer liber: Orice turist trebuie sa traverseze Dunarea pe Podul Lanturilor, la fel si o excursie pe Insula Margaret, care are o multime de locuri de alergat si inot plus izvor de apa termala si parc cu animale salbatice.



Mancare si bautura



Paprika dulce este gustul marcant al Ungariei, in timp ce Budapesta are o multime de optiuni internationale pentru mancatorii agitati, o supa gulas grea si tocana Porkolt si paprika (cea din urma cu smantana) ar trebui mixate, alaturi de produse de patiserie locale. De baut, vinul dulce Tokai are parte de recunoastere mondiala, in timp ce Palinka si berile din fructe sunt secrete pastrate bine de localnici.



Fotbal in oras



Succesele lui Debrecen de la inceputul mileniului au disparut, dar cluburile din Budapesta domina fotbalul din Ungaria. Cel mai aprig derby local este ce dintre Ferencvaros si Ujpest, desi MTK Budapesta, Honved si Vasas au fost si ele forte majore locale si in competitiile UEFA, in diferite perioade.



Unde sa iesi din oras



In timp ce Budapesta isi pastreaza splendoarea din epoca de aur, o privire catre istoria recenta poate fi aruncata in Memento Park, in sud-vestul orasului, acolo unde pot fi gasite monumente uriase ce au dominat cerul Ungariei in perioada comunista. Palatul Godollo este la nord-vest de centru, o amintire mai relaxanta a perioadei baroque a Ungariei.



Linkuri utile



Budapest Tourism: http://www.budapest.com/

Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/hungary/budapest

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Budapest

Puskás Aréna: http://mnsk.hu/en/letesitmeny/puskas-ferenc-stadion/

Hungarian Football Federation (MLSZ): http://www.mlsz.hu/