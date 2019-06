Ghidul oraselor gazda UEFA EURO 2020: Bucuresti

Cum planuieste capitala Romaniei sa cucereasca Europa si sa-si construiasca o mostenire europeana.

Amplasat pe malurile raului Dambovita si la nord de Dunare, Bucurestiul este si gazda celor mai bune atractii culturale si arhitecurale din Romania. Dar cand EURO vine in oras, toti ochii se vor indrepta catre fotbal.

"Prin cel mai important rol la EURO de pana acum, Romania spera sa isi construiasca o mostenire", spune Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Pentru o tara iubitoare de fotbal, pe de alta parte, va fi o ocazie de neratat pentru a vedea pe National Arena unele dintre cele mai bune echipe de pe continent.

"Evenimentul va fi pentru cei care sunt pasionati de fotbal", spune Burleanu. "Asteptam ca acest eveniment sa incurajeze cat mai multi copii sa joace fotbal, sa le ofere multor suporteri romani prima ocazie sa asiste la EURO, dar si sa ne inspire jucatorii. Nu stiu cat de des vor putea sa joace meciuri atat de competitive la un turneu final pe propriul teren".



Operatiunea de seductie

Organizarea cu succes a finalei UEFA Europa League in 2012 la Bucuresti a promovat orasul ca o capitala europeana infloritoare. La EURO, Romania vrea sa seduca Europa din nou si planuieste sa organizeze o petrecere de care toti suporterii se vor bucura cu siguranta.

"Urmarim sa le oferim fanilor o experienta unica si am format un parteneriat strategic cu municipalitatea care functioneaza perfect. Suporterii vor savura o atmosfera unica pe stadion si in fan zone-uri", spune presedintele FRF. "Vizitatorii din Bucuresti vor descoperi un oras supranumit candva Micul Paris, intr-o tara inconjurata de popoare slave ce reprezinta poarta Europei catre Orient. E un loc de intalnire cultural ce nu mai poate fi gasit in alta parte! Si, bineinteles, putem garanta bucuria fotbalului latin".

Infrastructura si inspiratie

In schimb, Burleanu anticipeaza impactul de durata asupra facilitatilor din capitala. "Cred ca organizarea Campionatului European o sa ne ajute mult. In primul rand, legat de infrastructura, deoarece ultimele investitii publice in infranstructura din Romania au facut facute in anii 1970 si 1980. Dar si pentru dezvoltarea fotbalului, pentru ca ne asteptam ca numarul copiilor care asista la meciuri si care il vor practica sa creasca in Romania".

Promovarea fotbalului in randul generatiilor tinere este o prioritate pentru FRF, sustine Burleanu. "Este ceea ce am facut inca din 2015, prin sloganul programului nostru: 'Impreuna suntem fotbal'. Am demarat 23 de competitii noi si vom continua acest parcurs".

"Cu siguranta va fi o sursa de inspiratie pentru tinerii jucatori sa-si vada idolii in carte si oase la Bucuresti. Adesea, idolii lor sunt straini", spune el. "Asa ca, de aceasta data vrem ca idolii lor sa fie jucatorii de la echipa noastra nationala. Suntem foarte entuziasti, chiar mandri, sa avem o echipa nationala competitiva, formata din multi jucatori tineri. Ce conteaza cel mai mult cand iei parte la un eveniment de o asemenea scara este transferul de ccunostinta de la UEFA catre federatia nationala. O sa faca o diferneta cu siguranta deoarece acele cunostinte vor fi aplicate la alte turnee finale gazduite de Romania. Din acest motiv am vrea sa aplicam pentru organizarea unui turneu UEFA pentru tineri sau fotbal feminin, de exemplu".

Mentalitatea voluntarilor

FRF lucreaza din greu ca sa lanseze si un program de voluntariat. Devodamentul si entuziasmul voluntarilor sunt pretuite la federatie, iar Burleanu spera ca evenimentul sa dea tonul si pentru viitoare actiuni de voluntariat in Romania.

"O sa implice un nou concept pe care speram sa-l dezvoltam cat de curand in Romania, si anume voluntariatul. Pentru o tara marcata de trauma comunismului, cand 'voluntariatul' era impus de un partid comunist ca asa zisa munca patriotica, e o mare provocare sa atragi 2000 de voluntari. Dar tintim tineri cu mentalitate diferita."

Bucuresti

Cunoscut odinioara ca Micul Paris, cu Arcul de Triumf bazat pe omonimul sau francez, capitala Romaniei e din nou un hub economic si un oras dinamic. Vitalitatea renumita a adus un val de vizitatori dornici sa exploreze sarmul eclectic al Bucurestiului, cu un oras al contrastelor ce ofera o varietate de biserici Ortodoxe si cea mai mare cladire din lume, vastul Palat al Parlamentului. Fotbalul romane o pasiune locala, potrivit pentru casa castigatoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986, FC Steaua Bucuresti. National Arena este de epoca noua, inaugurata in 2011, dar nu straina de meciuri de profil inalt, dupa ce a gazduit finala UEFA Europa League din 2012.

National Arena Bucuresti

Capacitate: 54,000

MECIURI

14 Iunie: Meci Grupa C

18 Iunie: Meci Grupa C

22 Iunie: Meci Grupa C

29 Iunie: Optimi

Articol publicat initial in UEFA Direct 183