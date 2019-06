Ghidul oraselor gazda UEFA EURO 2020: Baku

Baku este...



-Capitala Azerbaidjan

-Cea mai joasa capitala din lume - la 28 de metri sub nivelul marii

-Numele orasului e derivat din anticul cuant persan 'Bādkube' (Bat vanturile) - de unde si supranumele de "Orasul vanturilor".

-Un oras fondat de petrol, cel care se exporta de aici inca din secolul 19.

-E infratit cu Dakar, Napoli, Houston, Bordeaux, Kiev, Haifa si Rio de Janeiro, printre altii.

- Fost oras gazda al Campionatului European U17, Cupa Mondiala feminina U17 si al finalei Europa League din 2019.



Unde este situat



Cel mai mare oras din regiunea Caucaz, Baku este si cea mai mare baza urbana de pe malul marii Caspice. Este situata la 2000 km de Moscova si Istanbul, la 9000 km est de New York si 5500 km vest de Beijing.



Stadionul Olimpic din Baku



-Inaugurat in februarie 2015, 'Bakı Olimpiya Stadionu' poate primi aproape 70,000 de oameni si a fost folosit pentru prima data la Jocurile Europene in vara acelui an.

-Stadionul a gazduit finala Europa League din 2019

-Echipa nationala din Azerbaidjan este principala beneficiara a stadionului.

-Presedintele din Azerbaidjan, si cei de la FIFA si UEFA, au asistat la o ceremonie de asezare a primei pietre pentru noul stadion pe 6 iunie 2011, ca parte a sarbatorii ce a marcat 100 de ani de fotbal in Azerbaidjan.

-Aproape de malurile lacului Boyukshor, face parte din Satul Olimpic ce include facilitati de antrenament si gazduire.

-Baku nu a organizat pana acum Jocurile Olimpice, insa si-a depus candidatura pentru editiile din 2016 si 2020.



Meciuri pe stadionul Olimpic din Baku



13 iunie - Meci Grupa A

17 iunie - Meci Grupa A

21 iunie - Meci Grupa A

04 iulie – Sfert de finala



Cum sa ajungi la si prin Baku



Aeroportul International Heydar Aliyev este amplasat la 20 km nord-est de Baku, un drum de 45 de minute cu autobuzul de la gara centrala a orasului. Orasul are un sistem de metrou cu doua linii, ce ii poate transporta pe vizitatori catre pitorescul Oras Vechi si la distanta mica de stadionul Olimpic, cu autobuze si taxiuri relativ ieftine.



Unde sa stai



Expansiunea rapida din ultimele decenii si un numar crescut de vizitatori straini inseamna ca sunt destule hoteluri moderne in Baku. Vezi linkurile utile mai jos.



Ce sa vezi



Pentru cultura: Vechiul oras, inconjurat de ziduri, Icheri Sheher, un sit UNESCO World Heritage ce contine Turnul Maiden si maretul Palat Shirvanshahs din secolul 15, casa dinastiei ce a condus aceasta regiune in Evul Mediu.

Pentru atmosfera: Merita sa mergi pe strazi noaptea: Azerbaidjan are niste cladiri moderne uimitoare ce sunt iluminate pe timpul noptii, nu in ultimul rand Flame Towers.

Pentru aer liber: Parcul National (Milli Parc) e paralele cu malul marii la Baku, de la Piata Libertatii (Azadlıq Meydanı) pana la Piata Steagului National (Dövlət Bayrağı Meydanı), ce adapostesc un parc de distractii si o fantana muzicala.



Mancare si bautura



Vizitatorii straini pot observa similaritati intre bucataria din Azerbaidjan si cea din Turcia si Iran. O mancare ce se remarca este pilaful, un fel de mancare din orez aromat cu sofran si amestecat cu carne sau legume, in timp ce dolma (foi de vita umplute cu carna tocata) sunt la fel de populare ca in Turcia. Kebabul de miel sau sturion sunt alte feluri castigatoare. Ceaiul, servit fara lapte, acompaniaza baclavale delicate; serbetul dulce e bautura rece de ales.



Fotbalul in oras



Bursa fotbalului din Azerbaidjan este in crestere de ceva vreme, cu Neftci, Qarabag si Gabala toate calificate in grupele Europa League, in timp ce Qarabag a fost prima echipa din istoria tarii calificata in grupele Champions League in sezonul 2017/2018. Fondat in 1937, Neftci a fost cel mai de succes club din Baku, rivalitatea cu Khazar Lankaran fiind considerata marele meci al natiunii (Böyük Oyun). Qarabag joaca in acest moment in oras si concureaza cu Inter Baku si Zira pentru atentia fanilor.



Unde sa iesi din oras



Vrei sa stii de ce Azerbaidjan este cunoscut ca taramul focului? O calatorie de 25 km in afara orasului Baku aduce vizitatorii la Yanar Dağ (Muntele de foc), un deal ce arde constant, chiar si atunci cand ploua masiv, din cauza gazelor naturale aflate in sol. Putin mai departe se afla Parcul National Gobustan, cu sapaturi in roca ce dateaza de acum 40,000 de ani, precum si un alt fenomen natural ce se datoreaza reervelor de petrol si gaz: vulcanii noroiosi.



Linkuri utile



Azerbaijan Travel: http://azerbaijan.travel/en/

Lonely Planet: http://www.lonelyplanet.com/azerbaijan/baku-baki

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Baku

Baku Olympic Stadium: http://bos.az/en/

Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA): http://www.affa.az/