Ghidul oraselor gazda UEFA EURO 2020: Amsterdam

Amsterdam este...



-Capitala Regatului Olandei

-Un oras cu peste 800.000 de locuritori

-Capitala mondiala a ciclismului: 60% din calatoriile in centrul orasului Amsterdam sunt facute pe bicicleta

-Un rai pentru turisti, cu aproximativ 17 milioane de vizite anual

-Casa lui Johan Cruijff, Vincent van Gogh (pentru o vreme) si a Rondului de Noapte al lui Rembrandt.



Unde este



In provincia Olanda de Nord, in Nord-Vstul Olandei. Raul Amstel are izvoarele in centrul orasului unde se conecteaza cu diferite canale ce se varsa in IJ (corpul de apa principal al Amsterdamului). Amsterdam este situat la doi metri sub nivelul marii si este conectat la Marea Nordului prin lungul Canal al Marii Nordului.



Johan Cruijff ArenA



-Primul stadion din Europa cu acoperis retractabil, Amsterdam ArenA a fost inaugurat de Regina Beatrix pe 14 august 1996.

-Arena a fost redenumita Johan Cruijff ArenA in 2018 in onoarea fostului antrenor si jucator al lui Ajax, care este nascut in Amsterdam si a decedat in martie 2016.

-Tina Turner a fost primul artist international ce a performat pe stadion, in septembrie 1996; artisti precum Luciano Pavarotti, The Rolling Stones, U2, Madonna si Bon Jovi au concertat aici de atunci.

-A organizat finala UEFA Champions League in 1998, cand Real Madrid a invins-o pe Juventus, dar si finala UEFA Europa League din 2013, in care Chelsea a invins-o pe Benfica.

-A gazduit cinci meciuri la UEFA EURO 2000, inclusiv semifinala Olandei pierduta la penalty-uri cu Italia.

-Primeste o renovare serioasa inainte de turneul final din 2020, cu facilitati modernizate si acces imbunatatit pentru suporteri.



Meciuri pe Johan Cruijff ArenA



14 Iunie, ora va fi anuntata – Meci Grupa C

18 Iunie, ora va fi anuntata – Meci Grupa C

22 Iunie, ora va fi anuntata – Meci Grupa C

27 Iunie, ora va fi anuntata – Optimi (2A v 2B)



Cum sa ajungi la si in Amsterdam



Amsterdam se lauda cu un hub international de clasa modiala pentru transport ce include unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa si cea mai mare gara din tara. Sistemul extins de transporturi al orasului include autobuze, tramvaie, feribot si o retea de metrou. Cu toate astea, Amsterdam e considerat unul dintre cele mai prietenoase orase din lume pentru biciclisti, cu aproximativ 880.000 de biciclete. Sa mergi pe bicicleta in capitala Olandei este practic un stil de viata.



Unde sa stai



Leidseplein si Museumplein sunt aproape de atractiile principale, in timp ce mai multe optiuni de cazare se afla in intreg orasul, cu Centraal Station, Vondelpark, Rembrandtplein si Jordaan deservite foarte bine.



Ce sa vezi



Pentru cultura: Nu e lipsa de variante: viziteaza iamsterdam.com pentru a descoperi mai multe despre Rijksmuseum, Rembrandt House, Nemo Science Museum, Van Gogh Museum, EYE Filmmuseum si sobra Anne Frank House.

Pentru atmosfera: O plimbare de-a lungul celor trei mari canale din secolul 17 - Herengracht, Keizersgracht si Prinsengracht este recomandat. Indreapta-te catre Leidseplein ca sa te relaxezi in unul din multele baruri din piata.



Pentru aer liber: Pentru un oras atat de mic, Amsterdam are multe spatii verzi: locatii cheie includ Insula Lalelei din Vondelpark si ARTIS Amsterdam Royal Zoo, casa a 750 de specii de animale.



Mancare si bautura



Branza olandeza poate fi gasita in Amsterdam in unul din multele magazine "kaas" unde poti gusta Gouda, Geitenkaas sau Maasdammer. Carucioarele cu hering aprovizioneaza specialitatea cruda din oras - comanda "broodje haring" ca sa primesti pestele servit intr-un sendvis mic alaturi de muraturi si ceapa. "Bitterballen" - chiftelute prajite crocant servite cu mustar sunt o gustare perfecta in pub. Bucataria indonesiana e o parte importanta din scena culinara a orasului Amsterdam, cu restaurante imprastiate in tot orasul. Gustari dulci precum "poffertjes" (mici clatite), "oliebollen" (gogosi) si "stroopwafel" (vafe subtiri) pot fi savurate la localuri de clatite sau in piete stradale.



Fotbalul in oras



Amsterdam a avut multe cluburi in prima liga in perioadele de amatori, dar in 1970 au ramas doar doua: FC Amsterdam, formata cand trei rivale locale au fuzionat si au atras atentia dupa ce au invins Internzationale in drumul lor spre sferturile Cupei UEFA din sezonul 1974/1975. Cu toate astea, de-a lungul istoriei lor incarcate de trofee, Ajax a fost clubul stindard si pare ca tot orasul merge sa sarbatoreasca trofeele lor in Leidseplein.



Cum sa iesi din oras



Tururile pe vapor si bicilete sunt un mod grozav de a vizita zonele alaturate de tara, cu mori de vant, diguri si sate pescaresti din plin. Campurile de lalele din Keukenhof sunt ca un parc tematic floral in timp ce resortul maritim de la Zandvoort e la 30 de minute cu trenul de la Centraal Station.

Linkuri utile

I Amsterdam: http://www.iamsterdam.com/en/

Dutch Tourist Board: http://www.holland.com/global/tourism.htm

Lonely Planet: http://www.lonelyplanet.com/the-netherlands/amsterdam

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam

Royal Netherlands Football Association (KNVB): http://www.knvb.nl

Johan Cruijff ArenA: http://www.johancruijffarena.nl/