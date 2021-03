Noul Hagi joaca in Liga 2! Cine este fotbalistul la care ar trebui sa fie atenti dinamovistii in Cupa Romaniei

Dinamo o va intalni pe Dunarea Calarasi, in aceasta seara, in sferturile Cupei Romaniei.

Fost jucator in Stefan cel Marea si actualment director tehnic la Dunarea Calarasi, Ionel Ganea a vorbit despre partida de Cupa dintre Dinamo si Dunarea, iar fostul atacant a facut o comparatie interesanta.

"Ne-am bucura foarte mult sa castigam contra lui Dinamo. Insa cred ca va fi foarte greu, tinand cont ca au pierdut acuma in campionat cu 5-0. Se vor mobiliza mult mai mult ca sa incerce sa spele aceasta rusine si sa mearga mai departe. In meciurile astea din Cupa Romaniei insa e posibil absolut orice rezultat!

Cu siguranta, e cel mai important meci al anului si poate din cariera lor de fotbalisti! Nu te intalnesti prea des cu o astfel de sansa si ne gandim mult la meciul cu Dinamo.

Avem un jucator in care ne punem mari sperante, care are 25 de ani. E foarte bun! Stangaci pur sange si se aseamana cu Hagi. E vorba despre Marius Fotescu. Tot incerc sa ii explic ca, la ce calitati are, ar putea juca fara probleme la Liga 1! Nu mai exista stangaci pur sange. Sta la Calarasi sa faca barba!", a declarat Ionel Ganea, pentru Fanatik.

"Ganezul" a evoluat pentru Dinamo in sezonul 2006-2007 si a marcat 14 goluri in cele 24 de meciuri disputate.