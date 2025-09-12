Să vină ȘuMing! Echipa pe care ar urma s-o preia Șumudică a încasat 4 goluri azi după 0-7, 1-5 și 1-5 în ultima lună

Ivana Knoll, modelul croat devenit celebru după ”paradele” de la Mondialul din Qatar, postează zilnic fotografii provocatoare pe pagina de Instagram și, mai nou, lucrează și ca DJ.

După Campionatul Mondial din 2022, fosta "Miss Croația" a făcut din nou senzație la EURO 2024, fiind prezentă în tribune la meciul dintre Croația și Italia din Grupa B.

Ce au discutat Ivanna și Gianni



Iar recent, într-un dialog, fie el real sau imaginar, cu Gianni Infantino, președintele FIFA, Ivana a promis că va fi ”la înălțime” și la Campionatul Mondial din 2026:

”Infantino: Ivana, ești gata să aprinzi din nou Cupa Mondială?

Eu: Tu adu fotbalul, eu aduc artificiile.

SUA 2026 - să facem istorie (din nou)”.

Deși data și locul nașterii Ivanei apar în mai multe surse de pe internet ca fiind 16 septembrie 1992 și Frankfurt, Germania, croata a ținut să precizeze vara trecută că vârsta ei reală este de doar 26 de ani.

