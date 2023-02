Căpitanul Messi în acțiune! Momentul care putea schimba decisiv soarta Mondialului: De Paul a dezvăluit ce i-a promis superstarul lui PSG + Iubita sa a fost cea care a schimbat totul 

Căpitanul Argentinei a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Rodrigo De Paul (28 ani), cel care a fost unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei în Qatar, fiind o piesă cheie în „primul 11” al lui Lionel Scaloni. Mijlocașul lui Atletico Madrid a oferit și el un interviu, vorbind despre momentul care ar fi putut schimba soarta Mondialului.

Înainte de meciul cu Olanda din sferturile de finală, presa internațională anunța că fotbalistul s-a accidentat la antrenamente și ar putea rata restul turneului. De Paul a fost însă titular, schimbat în minutul 66, și a dezvăluit ce s-a întâmplat atunci, confirmând că s-a accidentat serios.

Promisiunea pe care Leo Messi i-a făcut-o lui Rodrigo De Paul

Mijlocașul a relatat cum a trăit acele zile, dar și ce promisiune i-a făcut căpitanul Leo Messi în momentul în care jucătorul s-a arătat dispus să intre pe teren, în ciuda durerii pe care o simțea.

„M-am accidentat. A fost o fază cu două zile înainte de meci, am simțit ceva în spate. Când am făcut examinarea am văzut că m-am lovit. Nu m-am rupt, însă aveam o tulpină de primul grad. A fost la ultima fază de la antrenament. Nu mi-am rupt niciodată vreun mușchi, nu m-am accidentat vreodată. Când s-a terminat faza, tehnicianul s-a apropiat de mine și m-a întrebat ce mi s-a întâmplat. I-am zis că nu știu și că am simțit ceva în spate. Când am ajuns la medic mi-a zis să facem o ecografie.

Acolo au văzut că avea ceva mușchiul. Mi-a zis doctorul: 'mâine la prima oră facem o rezonanță'. I-am zis atunci: 'nu rezonanță că va ieși ceva'. Dacă aș fi ieșit accidentat de la rezonanță mă scoteau din lot. Cu ecografia puteam să rămân eu la control, așa că i-am zis că mâine fac o ecografie. Am făcut asta ziua următoare, iar medicul mi-a zis 'ai zece zile'. I-am zis că urmează să jucăm peste două, iar el mi-a răspuns 'eu știu cât de încăpățânat ești tu, vei dori să joci, însă trebuie să știi că e un risc de 80% să te rupi și să pierzi tot Mondialul'.

I-am zis că vreau să încerc și i-am spus să nu îi dea informații antrenorului sau să spună altcuiva. I-am zis lui Leo, tehnicianului: 'Pot vorbi cu tine? Eu îți cer doar, pentru a nu genera un telefon fără fir, să mă lași pe mine să decid. Dacă pot juca sau nu. Îți jur, dacă nu sunt bine îți voi spune adevărul'. Mi-a spus să stau liniștit că decid eu dacă joc sau nu. Fac mai multe exerciții, bicicletă, nimic. După amiază nu am ieșit la antrenament și deja s-a răspândit zvonul că m-am lovit. A fost ciudat pentru că știau prea puțini desre asta.

Trebuia să fac curse scurte, încetișor și când o fac pe prima am simțit o durere...jur. Mă întorc și mă întreabă cum sunt. I-am zis fizioterapeutului că sunt bine. Eram extrem de preocupat seara, simțeam că voi pierde restul Mondialului. Am mers în camera lui Leo (Messi) și mi-a zis: 'Rodri, nu fi încăpățânat!' Eu i-am zis: 'Leo, poate fi ultimul meci la un Mondial, eu am încredere că ne vom califica în semifinale, dar nu știu dacă mă vor mai convoca'. El mi-a zis: 'Îți promit că te voi ajuta să ajungi în semifinală, însă nu te risca pentru că cel mai probabil vei rămâne pe afară'. Să îmi zică el asta...e foarte greu să îl contrezi pe Leo, iar el nu mi-a zis asta în calitate de căpitan, ci ca prieten, frate mai mare”, a dezvăluit De Paul pentru Ole.

Momentul în care iubita lui De Paul a schimbat totul

Jucătorul și-a continuat relatarea, dezvăluind că cea care i-a schimbat complet perspectiva și i-a influențat decizia a fost Tini Stoessel, fosta actriță Disney, cu care se iubește de mai bine de un an.

„Am mers în cameră, nu voiam să vorbesc cu nimeni. Tot ce s-a scris, părinții mei erau preocupați. Le-am zis că nu e nimic. Am sunat-o pe Tini, care nu știe nici cât valorează un gol. A început să vorbească de fotbal cu mine, eu uneori îi spun. Atunci îi zic: 'nu știu ce să fac, dacă să joc sau nu'. Însă era singura persoană care nu își dădea opinia din punct de vedere fotbalistic, asta îmi lua din presiune, din responsabilitate pentru că mă lăsa pe mine să decid.

M-a întrebat cum mă simt. Eu îi ziceam: 'nu știu, adevărul e că nu știu cum mă simt, dacă voi putea alerga repede, dacă voi putea lovi balonul și mâine e meciul'. Ea mi-a zis: 'eu te voi sprijini, decide cu inima, pentru că nu vei regreta asta'. M-am trezit ziua următoare și am spus că voi juca. L-am luat de dimineață pe preparatorul fizic, mi-a pus sutienul cu GPS-ul și mi-a zis să mă duc pe teren să testez. Nu puteam face asta. Fac patru sprinturi, am simțit durerea, dar era ceva ce puteam suporta. Cea mai mare frică a mea era că aproape sigur mă puteam rupe.

Am alergat tare de trei ori, nu s-a întâmplat nimic. Apoi am făcut ceva pase, iar la prânz m-a întrebat antrenorul cum sunt, i-am zis că eram bine, deși mă durea. M-a întrebat dacă a fost o minune și l-am asigurat că nu mă doare, apoi a zis: 'Iartă-mă că trebuie să îți vorbesc așa, dar dacă trebuie să te scot din echipă trebuie să mă omor'. I-am zis că mă simt bine și mi-a spus că voi juca. Apoi m-a mai durut, dar nu s-a întâmplat nimic. Au fost zilele alea...

Noaptea când mă culcam, incertidudinea de a pierde tot Mondialul...te culci speriat, plângând, sperând la o minune despre care știi că nu vine. Când un doctor îți spune că sunt 80% șanse să te rupi...Dar din fericire, pentru mine, o persoană din afara fotbalului, partenera mea, mi-a zis ceva care m-a ajutat. Nu aveam să regret. Din fericire nu s-a întâmplat nimic rău, nu a rămas în afară. Aș fi regretat dacă nu riscam”, a dezvăluit jucătorul.