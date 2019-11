BLACK FRIDAY 2019 | Sfaturi utile inainte de Black Friday! Ce trebuie sa faci pentru a evita "O TEAPA" de proportii

Din articol Sfaturi utile pentru a evita o "teapa" de Black Friday

Black Friday 2019 va incepe vineri, pe 15 noiembrie.

Black Friday 2019 se apropie cu pasi repezi si romanii isi pregatesc lista de cumparaturi. Se anunta un nou val de reduceri uriase la unele dintre cele mai ravnite produse.

Avand in vedere ca Black Friday vine "la pachet" cu o stare de agitatie generala este de preferat sa fiti foarte atenti atunci cand cumparati si/sau primiti o comanda pentru a evita neplaceri ulterioare.

Pretul produselor trebuie sa fi unul afisat clar, cu valoarea in lei si cu toate taxele incluse, indiferent ca este vorba de un magazin online sau de unul clasic. Pretul redus trebuie sa fie, automat si logic, mai mic decat pretul de referinta. Se admite ca pret de referinta cel mai scazut cost al unui produs aflat la vanzare in aceeasi locatie in ultimele 30 de zile.

Comerciantul trebuie sa respecte contractul in cel mult 30 de zile de la data comenzii. In cazul in care nu este respectat termenul, trebuie ca dumnevoastra sa soliciti livrarea produsului in cel mai scurt timp posibil. In eventualitatea in care nici dupa consultarea ulterioara nu se face livrarea, puteti solicita suma inapoi in termen de 7 zile.

Daca produsul ajunge la dumneavostra deteriorat, vanzatorul este cel care trebuie sa suporte pagubele. In acest caz, aveti posibilitatea de a cere un produs nou sau puteti renunta la contract.