BLACK FRIDAY 2019 | Ce este Black Friday? Tot ce trebuie sa stii despre vinerea neagra a preturilor e foarte populara in Romania

Cel mai mare retailer online din Romania anunta reduceri incendiare de Black Friday 2019.

Back Friday e ziua reducerilor masive la tot felul de lucruri si a fost "adoptata" si in Romania in ultimii ani, devenind o zi extrem de populara!

Dupa cum lasa de inteles si numele, Black Friday este o "sarbatoare" americana, care marcheaza startul sezonului de iarna la cumparaturi pe continentul nord-american.

Reducerile si preturile speciale sunt aplicate produselor de orice fel, de la electronice si electrocasnice, la haine sau pachete turistice. Orice poate fi comercializat poate fi gasit la cel mai bun pret de Black Friday.

In Romania, Black Friday e organizata in luna noiembrie si e caracterizata drept vinerea cu cele mai mari reduceri din an. Incepand din 2010-2012, retailerii romani au inceput sa ofere de Black Friday promotii si reduceri masive, in special la cumparaturile online, insotite de livrare gratuita in cel mai scurt timp posibil.

Black Friday 2019 este un eveniment la fel de asteptat ca si in anii precedenti de pasionatii de cumparaturi din Romania.

Black Friday 2019 va avea loc pe data de 15 noiembrie la eMAG.