BLACK FRIDAY | Bilete finala Champions League si Formula 1. Reducerile anuntate in Romania

Black Friday va fi si mai mare anul acesta!

eMag a anuntat ce surprize pregateste de 16 noiembrie, cand se da startul la Olimpiada reducerilor de Black Friday.

Evenimentul de anul acesta va fi cel mai mare de pana acum, cu reduceri de 220 de milioane de lei, de la eMag si cei 6000 de parteneri din marketplace.

Pe langa produsele obisnuite, eMag ofera si bilete la finala Champions League de la Madrid din 2019, precum si bilete curse de Formula 1 (Austria, Italia, Ungaria).



Tot mai multi romani asteapta reducerile de Black Friday, anunta seful eMag.

"Black Friday este cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului. Conform studiilor pe care noi le facem, studii reprezentative realizate la nivel national, 88% dintre romani stiu de Black Friday. In 2012 erau doar 27%. Fata de anul trecut este o crestere de 9 puncte procentuale, de la 79% la 88%. 51% au declarat ca intentioneaza sa cumpere ceva de Black Friday fata de 16% in 2012 si 44% anul trecut", a anuntat CEO-ul eMag, Iulian Stanciu.

3 milioane de produse vor putea fi cumparate la reducere pe 16 noiembrie, de Black Friday.

Printre produsele speciale din oferta se numara monede de aur de 22K si lingouri de aur de 24K, masini (Ford, Skoda, Volvo, Honda, Suzuki, BMW etc), inclusiv un BMWi8, motociclete (Aprilia, Piaggio, Kawasaki etc), ceasuri si bijuterii de lux (Cellini, Diamanti, Galt, Teilor), bilete la evenimente sportive: Formula 1 (Austria, Italia, Ungaria), Finala Champions League Madrid 2019, bilete la evenimente (Concert Metallica, Concert Andre Rieu, Concert Maroon 5, Electric Castle), pachete turistice: 19.000 de nopti de cazare - vacante de vara, vacante de iarna, croaziere si vacante exotice, parcuri de distractii (Disneyland, Europa Park, PortAventura), abonamente telefonie: Vodafone the Smart Black, the Super Black, servicii medicale: abonamente medicale, inclusiv nasteri de Blak Friday), abonamente stomatologice, experiente inedite: inchiriere si castele si conace, Escape Rooms, Catamarane etc.