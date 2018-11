eMAG BLACK FRIDAY | Laptop performant la doar 499 de lei! Reducere extraordinara

Black Friday la eMAG are loc pe 16 noiembrie!

De Black Friday, eMAG scoate la oferta laptop care va costa 499 de lei.

Este vorba despre Laptop Lenovo IdeaPad 130-15AST cu procesor AMD E2-9000 pana la 2.20 GHz, 15.6″, 4GB, 500GB, AMD Radeon R2, Free DOS, Black.

Vineri dimineata, va costa 499 de lei, redus de la 999 de lei, pe eMAG. Il puteti cumpara de AICI.

3 milioane de prodse la reducere de Black Friday la eMAG!

Pe 16 noiembrie e Black Friday la eMag, magazinul online care a lansat aceasta initiativa in Romania, in 2011.

CEO-ul eMag, Iulian Stanciu, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa produsele care vor avea cele mai mari reduceri anul acesta. eMag spera la vanzari de 400.000 de milioane de lei, in crestere cu 40 de milioane fata de anul trecut.

"Am pregatit 50.000 de televizoare, din studii am vazut ca televizorul este cel mai dorit produs de catre romani anul acesta si ne-am pregatit cu oferte bune. Avem 76.000 de smartphone-uri, iar in crestere fata de anul trecut, 20.000 de laptopuri. Sunt multi IT-isti, suntem o tara producatoare de tehnologie, in continuare exista o cerere mare de IT.

21.000 de frigidere, 15.000 de masini de spalat, as face o paralela cu consumul in Romania pe cap de locuitor fata de tarile din centrul Europei sau din Vest: suntem la o treime fata de Cehia la consum de produse electronice si electrocasnice si de 6 ori mai putin fata de Germania. In continuare sunt gospodarii care nu au lucrurile normale pe care noi le avem la oras si in continuare multi oameni cumpara primul produs, altii cumpara produse mai bune.

Vor fi 165.000 de electrocasnice mici disponibile, 235.000 de produse fashion pregatite si de noi si de sellerii din marketplace, este categoria cu cea mai mare crestere de la an la an, este aproape o dublare. Vor fi 100.000 de parfumuri si cosmetice, 300.000 de jocuri si jucarii.

190.000 de anvelope - daca vizitati depozitul veti vedea ce inseamna stocul acesta de anvelope. Necesarul este mare de anvelope de vara de iarna, 300.000 de produse de casa si gradina. Un trend in crestere mare in Romania este cel al sportului si avem 30.000 de articole si echipamente sportive.

Estimam vanzari de 400.000 de milioane de lei, in crestere mare, cu 40 de milioane de lei fata, de anul trecut. Am primit des intrebarea ce castiga eMAg de Black Friday, nu castigam bani, ba din contra investim in Black Friday. Investim pentru ca atragem clienti noi pentru ca o buna parte din ei probabil cumpara pentru prima oara ceva online”, a declarat Iulian Stanciu.

Alte reduceri de Black Friday la eMAG

Televizor LED Smart Samsung, 100 cm, 40NU7122, 4K Ultra HD - 1,299.99 pret de Black Friday

Telefon mobil Huawei P20 Lite, Dual SIM, 64GB, 4G, Klein Blue - 799.99 lei pret redus de Black Friday

Televizor LED Smart LG, 164 cm, 65UK6470PLC, 4K Ultra HD - 799.99 de lei pret redus de Black Friday

Combina frigorifica Arctic AK54305+, 291 l, Clasa A+, H 181.4 cm, Alb - 599 de lei pret redus de Black Friday

Statie de calcat Tefal Liberty SV7020E0, 2200 W, 5.4 bari, Jet de abur 290 g/min, Abur variabil 120 g/min, Rezervor apa 1.5 l, Anti-Calcar, Albastru - 249 de lei pret redus de Black Friday

