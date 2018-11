CRAZY DEALS la EMAG! Ofertele continua: 1.700 LEI reducere la iPhone si 1.400 la Galaxy S9! Vezi preturile

Reducerile continua si in weekend la eMAG. Ai 53% reducere la iPhone 6S si 31% la Samsung Galaxy S9.

Ofertele continua si dupa Black Friday pe eMAG, iar telefonul Samsung Galaxy S9 Plus are un pret extrem de avantajos, dupa ce a fost redus cu 31%. Doar astazi, Samsung Galaxy S9 Plus costa 2.999 RON - OFERTA AICI

De asemenea, iPhone 6S, 32GB, Space Grey, costa 1.499 RON - OFERTA AICI

Vezi toate ofertele eMag de Crazy Sale AICI