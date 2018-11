BLACK FRIDAY EMAG | Televizoare cu 50% reducere! Vezi aici lista de preturi

E saptamana marilor reduceri in Romania.

Profita de Black Friday si cumpara un televizor nou cu pana la 50% reducere. Au inceput deja marile reduceri pe eMAG, iar acestea vor continua pana pe 16, cand e Black Friday. Peste 3 milioane de produse de la eMAG si partenerii din marketplace vor primi reduceri masive in vinerea neagra.

Pe eMAG.ro au inceput deja reducerile, cu pana la 50% la un televizor LED Smart Philips, 44% la un televizor Samsung sii 42% la un televizor marca Panasonic.

CUMPARA AICI TELEVIZOARE LA REDUCERE PE EMAG.RO!

eMAG.ro anunta reduceri la 3 milioane de produse de Black Friday. Televizoare, mixere, telefoane, masini de spalat rufe, aparate frigorigice, laptopuri, sport, aragazuri, tablete, parfumuri, epilatoare/ondulatoare, incorporabile, bricolaj, desktop PC, imbracaminte, periute de dinti electrice, cosmetice, audio hi-fi, aparate fot, componente PC, casti audio, espressoare, mediaplayere, genti, imprimante, routere, monitoare, anvelope/jante auto, gaming, jucarii, carti, saltele, mobila, pet shop, scutece, carucioare, gradinarit, gadgeturi, scaune auto, masini de spalat vase, cupttoare cu microunde, playere si boxe portabile, canapele, supermarket, navigatie, ceasuri, filme, videoproiectoare plus alte surprize.



Printre produsele speciale din oferta se numara monede de aur de 22K si lingouri de aur de 24K, masini (Ford, Skoda, Volvo, Honda, Suzuki, BMW etc), inclusiv un BMWi8, motociclete (Aprilia, Piaggio, Kawasaki etc), ceasuri si bijuterii de lux (Cellini, Diamanti, Galt, Teilor), bilete la evenimente sportive: Formula 1 (Austria, Italia, Ungaria), Finala Champions League Madrid 2019, bilete la evenimente (Concert Metallica, Concert Andre Rieu, Concert Maroon 5, Electric Castle), pachete turistice: 19.000 de nopti de cazare - vacante de vara, vacante de iarna, croaziere si vacante exotice, parcuri de distractii (Disneyland, Europa Park, PortAventura), abonamente telefonie: Vodafone the Smart Black, the Super Black, servicii medicale: abonamente medicale, inclusiv nasteri de Blak Friday), abonamente stomatologice, experiente inedite: inchiriere si castele si conace, Escape Rooms, Catamarane etc.