BLACK FRIDAY eMAG | Primul MILION s-a facut in 12 secunde! Care au fost produsele care s-au vandut cel mai rapid anul acesta

eMAG a inregistrat vanzari de 240 de milioane lei dupa primele doua ore de Black Friday, cu mult peste anul anterior. Pana la finalul zilei eMAG estimeaza ca va depasi tinta de 400 de milioane de lei anuntata initial. Black Friday a inceput la eMAG la ora la 6:56, inregistrand un interes maxim in istoria evenimentului, ceea ce a dus la suplimentarea stocului de promotii, care va continua pe tot parcursul zilei. eMAG a inregistrat peste 3.200.000 de vizite pana la ora 10:00.

eMAG impreuna cu 6.000 de magazine din Marketplace au pregatit o oferta cu peste 3.000.000 de produse dintre cele mai variate categorii: telefoane, televizoare, frigidere, masini de spalat, imbracaminte si incaltaminte, laptopuri, produse pentru casa, jucarii, articole sportive, masini si motociclete, ceasuri si bijuterii de lux, bilete la concerte si evenimete in tara si strainatate, vacante, experiente inedite, abonamente de telefonie Vodafone, abonamente medicale, inclusiv pachete pentru nasteri.

Recorduri la start de Black Friday la eMAG

• Primul milion de lei in 12 secunde

• 6 milioane de lei in primul minut

• 10 milioane de lei vanzari dupa 2 minute si 5 secunde

• 100 de milioane de lei dupa 37 de minute

Produsele comandate cel mai rapid:

• Consola Microsoft Xbox One Slim 1TB, 500 de bucati in 39 de secunde

• Telefon mobil Apple iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey, 500 de bucati in 43 de secunde

• Anvelopa de iarna Tigar WINTER 195/65R15 91H, 800 de bucati in 44 de secunde

• Solid State Drive (SSD) Adata Ultimate SU650, 240GB, 500 de bucati in 53 secunde

• Telefon mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 1.000 de bucati in 64 secunde



Date la ora 10:00

• Comenzi in valoare de peste 240.000.000 de lei

• Peste 575.000 de produse comandate

• 28.000 lei cea mai mare comanda inregistrata, de la Cluj

• Peste 3.200.000 de vizite de la inceperea evenimentului

• 78% din trafic provine de pe dispozitive mobile

• Ponderea comenzilor cu cardul: peste 33%, in crestere de la 30% media din 2017

• Una din 12 comenzi contine un produs pentru copii

• Produsul cel mai scump este un televizor 4K OLED Loewe de 165 cm in valoare de 39.499 lei

• Cea mai scumpa masina vanduta este un BMW X5 la 61.700 euro, redus de la 82.000 de euro

• Cea mai complexa comanda include produse din 21 de categorii printre care scule si produse pentru casa, fier de calcat, sandwich-maker, coffee maker dar si o donatie spre Fundatia eMAG

Plata cu cardul:

Mastercard si eMAG vor acorda o masina Mercedes-Benz GLC 250 Coupé celor care in ziua de Black Friday, 16 noiembrie 2018, vor plati cu un card Mastercard® sau Maestro® salvat in contul eMAG.

Clientii eMAG pot face cumparaturi de Black Friday cu plata in 60 de rate fara dobanda cu cardul eMAG Raiffeisen si cu toate cardurile de cumparaturi Raiffeisen Bank. Oferta de creditare include:

• 24 rate de la GarantiBank si Alfa Bank

18 rate de la ING, Banca Transilvania, BRD, Bancpost si Euroline

• 12 rate de la BCR, BRD si pe Card Avantaj

Produse surpriza comandate online:

• 80 de automobile

• 60 de abonamente Vodafone the Smart Black si the Super Black

• 1,7 KG de aur

• 1000 de nopti de cazare in vacante

• 200 de bilete la evenimente

• 80 de ceasuri si bijuterii de lux

Vanzari inregistrate la categoriile foarte cerute:

• Produse pentru casa si ingrijirea casei: peste 43.000 de bucati

• Electrocasnice mici (mixere, blendere, aparate de gatit si altele): peste 39.000

• Televizoare: peste 24.000

• Telefoane: peste 22.000

• Fashion: peste 11.000



Black Friday este cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului, lansat in Romania de eMAG in 2011 si este adoptat in prezent la nivelul intregii piete de retail. Ajuns la cea de-a opta editie, Black Friday a devenit cunoscut prin volumul urias de produse aflate in promotii si prin ofertele cu pretul cel mai mic din intregul an.

Companie romaneasca fondata in 2001, eMAG este un pionier al pietei de comert online din Romania si exporta know-how si tehnologie romaneasca in Bulgaria, Ungaria si Polonia. De 16 ani investeste constant in servicii care ajuta clientii sa economiseasca timp si bani, servicii care au in spate tehnologii dezvoltate in Romania.

Cu o gama de produse in continua crestere atat prin oferta proprie, cat si prin partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate cauta si comanda orice, de oriunde. Clientii beneficiaza de servicii cu valoare adaugata precum 30 de zile drept de retur, deschiderea coletului la livrare, call center 24/7, Service Pick Up and Return, finantare in rate prin eCredit, aplicatia de mobil si cardul de cumparaturi eMAG de la Raiffeisen Bank.



