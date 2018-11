BLACK FRIDAY 2018 | EXCLUSIV: Avem primele reduceri de la eMAG. Ce poti cumpara cu 99 lei anul acesta

eMAG a anuntat primele reduceri de Black Friday 2018!

Afla in premiera pe sport.ro primele reduceri de Black Friday de la eMag. Sunt produse cu pana la 59% reducere si pot fi achizitionate de vineri dimineata de Black Friday la eMAG.

Cel mai mare retailer online a pregatit peste 3 milioane de produse la reducere de Black Friday, iar tot catalogul poate fi vazut pe sport.ro incepand cu joi seara si vineri dimineata.

Pana atunci, sunt 3 produse ce pot fi adaugate pe lista de cumparaturi de Black Friday la eMAG.

1 Ceas smartwatch Garmin Fenix 5, HR, GPS, Silver, Silicone Black

Pret initial: 2599 lei

Pret de Black Friday: 1499 lei (discount 42%)





Descriere

Ceas multisport cu GPS pentru sport, aventura si stil

- Ceas multisport compact (47 mm), cu GPS si tehnologie Elevate de masurare a pulsului la incheietura;

- Design cu prindere din otel cu antena EXO din otel inoxidabil ca rama si carcasa din otel forjat, pentru a asigura o integritate optima in medii solicitante;

- Profiluri de activitate preincarcate pentru toate sporturile si aventurile dvs;

- Ordonati statisticile cheie la indemana cu widgetul pentru performanta care va arata efectele si progresul antrenamentelor dvs;

- Functiile conectate2 includ notificari inteligente, incarcari automate in comunitatea sportiva online Garmin Connect si personalizare prin fete de ceas si aplicatii gratuite in magazinul nostru Connect IQ;

- Senzori de exterior, inclusiv GPS si pozitionare prin satelit GLONASS, altimetru barometric, busola cu 3 axe dotata cu giroscop;

- Pachetul Performer fēnix 5 include un monitor HRM-Tri pentru o dinamica avansata a alergarii si monitorizarea pulsului in timpul inotului;

- Durata de viata a bateriei: pana la 2 saptamani in modul ceas inteligent (in functie de setari), pana la 24 de ore in modul GPS sau pana la 75 de ore in UltraTrac modul de economisire a bateriei.

2 Epilator IPL Philips Lumea SC1997/00

Pret initial: 899 lei

Pret de Black Friday: 649 lei (discount 28%)

Descriere:

Epilator IPL Philips Lumea SC1997/00, 250.000 impulsuri, senzor piele, accesoriu corp si fata, utilizare cu fir, husa, Roz/Alb

Philips Lumea utilizeaza o tehnologie inovatoare pe baza de lumina numita IPL (lumina intens pulsata), derivata din tehnologia utilizata in saloanele profesionale de frumusete. Philips a adaptat aceasta tehnologie pentru utilizare sigura si eficienta in confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marca pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de indepartare a parului. Timp de peste 10 ani am facut cercetari de piata extensive pe segmentul consumatori in care am inclus peste 2000 de voluntari.

3 Set tigaie Tefal Elegance Ingenio, 3 piese

Pret initial: 239 lei

Pret de Black Friday: 99 lei (discount de 59%)

Gateste pe plita, muta in cuptor, seveste direct la masa, pastreaza in frigider, Ingenio este solutia inteligenta pentru sesiuni de gatit perfecte.

De asemenea, setul de vase de bucatarie Tefal Ingenio Elegance nu necesita un spatiu mare de depozitare datorita designului inteligent, in timp ce manerul patentat 100% sigur si detasabil poate rezista la o sarcina de pana la 10 kg si beneficiaza de o garantie de 10 ani*. Ingenio Eleganceeste compatibil cu toate sursele de caldura, inclusiv plitele cu inductie si dispune de indicatorul de temperatura Thermo-Spot® pentru preparate perfect gatite, pline de savoare. Setul de vase de bucatarie beneficiaza de invelisul antiaderent 100% sigur Titanium Force*** (doar pentru tigai), vasele fiind foarte rezistente la zgarieturi si sunt usor de curatat. Obtine rezultate delicioase in fiecare zi cu Tefal, #1 la categoria articolelor de bucatarie****.

*Aceasta garantie Tefal nu afecteaza drepturile legale pe care le poate avea un consumator sau acele drepturi care nu pot fi excluse sau limitate nici drepturi impotriva comerciantului cu amanuntul pe care consumatorul la cumparat produsul

**Potrivit testelor interne

***Invelisul antiaderent Titanium Force rezista cu pana la de 2 ori mai mult fata de invelisul PowerGlide

****Date ale studiului independent in 2014, la numarul de vanzari, la categorie de articole de bucatarie

Ramai pe www.sport.ro!