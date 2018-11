BLACK FRIDAY 2018 | eMAG a publicat primele oferte! Reduceri uriase la telefoane mobile, televizoare, laptopuri, anvelope de iarna

eMAG a anuntat publicat primele oferte de Black Friday 2018!

Incepe olimpiada reducerilor de Black Friday. eMAG a publicat primele oferte si pregateste in continuare alte 3 milioane de produse la promotie in cea mai mare campanie de Black Friday desfasurata vreodata in Romania.

De Black Friday ai 50.000 televizoare, 20.000 laptopuri, 21.000 frigidere, 76.000 telefoane, 190.000 anvelope si alte produse din categoriile electrocasnice, parfumuri, jocuri si jucarii, produse din categoria fashion, dar si auto, mobila si home and deco si bricolaj.



Pe site-ul eMAG au aparut deja primele produse la oferta:

Telefon mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, Orchid Grey - CUMPARA AICI

1.499 lei (-25% reducere)

Combina frigorifica Arctic - CUMPARA AICI

599 lei (-33%)

Televizor LED Smart LG - CUMPARA AICI

2.499 lei (-44%)



Laptop HP 250 G6 - CUMPARA AICI

999 lei (-33%)



Statie de calcat Tefal Liberty SV7020E0 - CUMPARA AICI

249 lei (-42%)

Fossil, Ceas cu detalii contrastante - CUMPARA AICI

189 lei (-60%)

Telefon mobil Apple iPhone X - CUMPARA AICI

3.499 lei (-24%)



Televizor LED Star-Light - CUMPARA AICI

399 lei (-33%)

Masina de spalat rufe Slim Arctic - CUMPARA AICI

499 lei (-55%)

Perie rotativa Rowenta - CUMPARA AICI

99 lei (-55)

Aspirator fara sac Philips - CUMPARA AICI

299 lei (-45%)

Anvelopa de iarna Tigar WINTER - CUMPARA AICI

99 lei (-44%)

Vezi toate reducerile de Black Friday pe BF.Sport.ro!