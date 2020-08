Scene INCREDIBILE in insula milionarilor din Grecia! Capitanul lui United s-a luat la bataie si a fost ARESTAT 

Harry Maguire a fost arestat dupa un incident din Mykonos.

Conform presei din Grecia, capitanul lui Manchester United s-ar fi luat la bataie cu cativa turisti britanici in urma cu o seara in Mykonos. Atunci cand ofiterii de politie au intervenit, englezii ar fi ripostat atat fizic cat si verbal impotriva politistilor.

Cei trei au fost arestati, inclusiv Harry Mcguire care a fost dus la sectia de politie alaturi de ei.

Manchester United a emis un comunicat in care a discutat situatia jucatorului.

"Clubului i-a fost adus la cunostinta incidentul in care Maguire a fost in prim-plan in Mykonos seara trecuta. Am luat legatura cu Harry, care este cooperant cu autoritatile din Grecia. Nu mai facem alte comentarii in acest moment", se arata in comunicat.