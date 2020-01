SOC la TOTTENHAM! Jucatorii nu il mai vor pe Mourinho la echipa! De la ce a pornit totul! Anuntul momentului in Anglia

Jose Mourinho incepe sa aiba probleme la Tottenham.

Portughezul a avut in urma cu doua zile o discutie cu Danny Rose, pe care l-a lasat in afara lotului, conform The Sun, problema este una generala, la nivelul lotului englezilor.

Mai concret, nemultumirea vine din stilul de joc al lui Mourinho, care genereaza neliniste in vestiar deoarece nu a castigat niciunul din ultimele 4 meciuri, iar echipa se afla la 9 puncte de pozitiile de Champions League.

Cu toate ca jucatorii l-au elogiat pe Mourinho la inceput si pe asistentul lui, Joao Sacramento, sentimentele s-au schimbat. Conform sursei citate, fotbalistii lui Tottenham au ramas consternati de tacticile vechi pe care le foloseste portughezul, dar si de sesiunile de antrenament care nu sunt deloc stimulante.

Deja exista jucatori cheie care au ramas dezamagiti de tacticile acestuia dupa doar doua luni. Sesiunile de antrenament se bazeaza pe mingi lungi, strategii si iesiri in banda, care sunt destul de comune fata de ceea ce faceau cu Mauricio Pochettino, fostul antrenor.

Ndombele este inca o problema pe care o are Mourinho la Tottenham. Jucatorii sunt nemultumiti de comportamentul antrenorului fata de jucator, pe care l-a criticat din cauza conditiei sale fizice.