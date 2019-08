Top 10 cele mai scumpe ceasuri din lume

Oricine poate cumpara din magazine ceasuri de mana premium, la preturi de sute de euro, chiar si peste o mie de euro. Ceasurile care depasesc aceste valori intra de obicei deja intr-o categorie separata, a ceasurilor de lux. Aici nu mai exista limite, se poate merge oricat de mult. Cand vorbim despre ceasuri de mana in editie limitata, chiar unicat, semnate de designeri celebri, preturile capata valori incredibil de mari. Cand se adauga diamante extrem de valoroase, piesele merg spre valori record.

Care sunt cele mai scumpe 10 ceasuri din lume, in acest moment? Conform datelor disponibile pe internet, exista ceasuri ce sunt adevarate opere de arta cu valori uriase. Astfel de ceasuri de mana includ diamante, aur alb, platina, dar si safire si chiar fragmente de... meteoriti! Evident, mecanismele sunt si ele valoroase, de o calitate desavarsita, insa valoarea este data de materialele exclusiviste si de finisaje.

Graff Diamonds Hallucination este cel mai scump ceas din lume si costa 55 de milioane de dolari, conform publicatiei Top Expensive. Este in sine o bijuterie colorata, cu pietre pretioase pe toata suprafata bratarii si a cadranului. Este o bijuterie fantastica, o explozie de culoare demna de un astfel de record absolut. Pe locul al doilea in acest inedit top se afla creatia Graff Diamonds The Fascination, cu o valoare de 40 de milioane de dolari. Piesa este diferita, ceva mai sobra, mai eleganta, dar plina de asemenea de diamante deosebite. Ceasul are 152,96 de carate de diamante albe, inclusiv un diamant extrem de rar, foarte bine taiat, care are 38,13 caracte, diamant clasa D. Totul este pus in valoare de artistii implicati in acest proces de creatie.

Un alt ceas extrem de valoros este Patek Philippe Henry Graves Supercomplication, cu o valoare de 24 de milioane de dolari. Avem astfel in prim-plan celebrul nume Patek Philippe, un brand de top pe segmentul ceasurilor de lux. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication este unul dintre cele mai complexe ceasuri mecanice de buzunar create vreodata. Evident, ceasul este din aur de 18 karate, dar in acest caz nu atat materialele fac pretul enorm, ci complexitatea ceasului in sine, o piesa demna de maestri. Ceasul are si istorie - a fost livrat in anul 1933, dupa 3 ani de proiectare si 5 ani de fabricatie (manufactura, desigur). Cu 24 de functii diferite, acest ceas a fost cel mai complex pentru urmatoarele 5 decenii. Valoarea de 24 de milioane de dolari a fost validata la o licitatie in anul 2014. Initial, ceasul a costat 15.000 de dolari (sau aprox. 200.000 de dolari la valoarea actuala a acestei valute).

Clasamentul celor mai scumpe ceasuri continua cu alte piese incredibile: ceasul Jacob & Co. Billionaire – 18 milioane de dolari; Patek Philippe Ref. 1518 in Stainless Steel - 11 milioane de dolari; Hublot Big Bang - 5 milioane de dolari; Louis Moinet Meteoris - 4,6 milioane de dolari; Breguet Antique Number 2667 - 4,5 milioane de dolari; Rolex Daytona Ref. 6263 Oyster Albino - 4 milioane de dolari si Franck Muller Aeternitas Mega 4 - 2,7 milioane de dolari.

Desigur, nu toata lumea isi poate permite sa cumpere astfel de modele de ceasuri, insa exista si variante foarte bune in ceea ce priveste raportul calitate / pret, asa cum sunt aceste modele de ceasuri barbatesti si ceasuri de dama disponibile chiar la comanda online. Depinde de fiecare daca isi doreste ceasuri uzuale, ca accesorii, ori ceasuri - bijuterii, mai degraba o forma de investitie.