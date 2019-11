(P) PariuriX.com da startul celui mai atractiv concurs de predictii pentru Liga 1

PariuriX.com pune la bataie 950 lei saptamanal pentru cei mai talentati pariori care vor participa in cadrul concursului Predictor.

In plus, pe langa asta, cei mai eficienti pariori ai lunii isi vor imparti pot-ul de 1900 lei.

Nu exista nici un fel de taxa de participare, insa numai persoanele adulte care au implinit varsta de 18 ani si au resedinta legala in Romania pot participa. Daca vrei sa te afirmi la nivel national etalandu-ti veleitatile de tipster, te invitam sa citesti regulamentul de participare si sa incepi sa pui pronosticurile pentru urmatoarea etapa.





In fiecare etapa poti fi unul dintre castigatori, atata vreme cat te clasezi in top 5. Aceasta este structura de premiere saptamanala in cadrul concursului Predictor de pe PariuriX.com:

1. Locul 1: 380 de lei

2. Locul 2: 260 de lei

3. Locul 3: 190 de lei

4. Locul 4: 75 de lei

5. Locul 5: 45 de lei

Totusi, daca ai avut o lunga constanta, insa nu ai castigat nici un premiu saptamanal, la sfarsitul lunii ai sansa de a prinde unul dintre primele 5 locuri din clasament, care sunt rasplatite si mai bine, dupa cum urmeaza:

• Locul 1: 950 de lei

• Locul 2: 380 de lei

• Locul 3: 260 de lei

• Locul 4: 190 de lei

• Locul 5: 120 de lei





Concursul Predictor pe PariuriX.com nu este atractiv numai din cauza premiilor, ci si pentru ca formatul biletului etapei este unul entuziasmant.

In fiecare etapa se vor propune anume partide la care fiecare participant va trebui sa publicate cate 4 pronosticuri pentru a putea fi luat in calcul la premiere. Predictiile pot fi modificate de cate ori este nevoie, insa pana in momentul in care administratorul va ingheta etapa, asa ca nu este o idee deloc rea sa completati toate pronosticurile pentru fiecare partida produsa cat mai rapid, ca nu cumva sa ratati sansa de a participa. In continuare va prezentam tipurile de pariuri obligatorii si punctajul aferent.

Doua pronosticuri a cate 3 puncte:

• Ambele Marcheaza – Vor marca ambele echipe in meci? Raspunzi cu DA sau NU

• Sub/Peste 2.5 Goluri – Se poate alege fie varianta cu cel mul doua goluri in meci, fie varianta cu cel putin 3 goluri in meci.

Un pronostic de 5 puncte:

• 1X2 – Alegi rezultatul final al partidei, si anume: victorie gazde, egalitate sau victorie oaspeti

Si pontul cel mare de 10 puncte:

Numarul Exact de Cornere – Este singurul pronostic la care utilizatorul nu alege intre mai multe variante, ci trebuie sa introduca manual o cifra care sa corespunda cu numarul total de lovituri de la colt acordate in meci pentru ambele echipe.

Pentru a participa trebuie sa te inregistrezi pe site-ul pariurix.com si sa accepti termenii si conditiile aferente concursului, bineinteles, dupa ce le citesti. Este foarte important sa stii exact cum functioneaza competitia pentru a nu te trezi cu surprize neplacute. De asemenea, ar fi indicat sa citesti cu atentie si conditiile de departajare in caz de egalitate. Fiecare utilizator are voie sa joace folosind un singur cont, iar orice tentativa de incalcare a regulamentului sau atingere la buna desfasurarea a concursului va rezulta intr-o descalificare.

CATRE FORMULARUL DE INSCRIERE IN CONCURSUL PREDICTOR DE PE PARIURIX.COM