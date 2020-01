(P) Celebrul Cristiano Ronaldo lipsește din echipa anului la FIFA20

Cristiano Ronaldo a ajuns la 34 de ani, însă portughezul continuă să fie un marcator feroce.

Dovada cea mai recentă a venit chiar în prima etapă din Serie A în 2020 (pe 6 ianuarie), când lusitanul a reușit un “hattrick” în victoria celor de la Juventus Torino contra lui Cagliari, scor 4-0. Ronaldo este cunoscut ca un profesionist desavarsit, aceesta, chiar si al aceasta varsta, fiind adeptul antrenamentelor eficiente. Totuși, se pare că această performanță nu a fost suficientă pentru a-i impresiona pe fanii jocului video FIFA 20, care nu l-au votat în echipa ideală.

Vedeta celor de la Juventus a ajuns la cinci etape la rând cu gol marcat în Serie A, dar altele au fost preferințele jucătorilor de FIFA 20 pentru echipa anului 2019. În “11”- le ideal și-a făcut apariția coechipierul lui Ronaldo de la “Bătrâna Doamnă”, fundașul olandez Matthijs de Ligt, dar restul apărării vine de la Liverpool. Alisson a fost ales între buturi, Virgil van Dijk în centru, iar Andy Robertson și Trent Alexander-Arnold au fost votați drept cei mai buni fundași laterali din lume. Atacul e format din Leo Messi, Sadio Mane și Kylian Mbappe, cu vârful francez de 21 de ani al celor de la Paris Saint-Germain desemnat jucătorul cu cele mai multe voturi. Pe lângă Ronaldo, de pe listă au mai lipsit alte nume mari din fotbalul mondial, precum Salah sau Lewandowski. Polonezul a înscris 54 de goluri în 58 de partide pentru Bayern Munchen în 2019.

O lovitură pe care Cristiano a primit-o în duelul său deja istoric cu Messi, însă una peste care portughezul ar trebui să treacă destul de ușor. Lupta pentru titlul în Serie A este destul de acerbă, iar Juventus își dorește să pună mâna atât pe “Scudetto”, cât și pe trofeul Champions League.

FIFA 20 nu este singurul joc video pe care microbiștii îl au la dispoziție pentru a se bucura de sportul lor preferat în mediul virtual. Pro Evolution Soccer 2020 este un rival pe măsură al jocului scos de EA Sports, iar elementele inovative cu care vine pe piață sunt destul de clare. PES 2020 are o împachetare grafică impresionantă, iar Konami a realizat foarte bine stadioanele și echipamentele, chiar si tinutele de antrenament sunt aproape de realitate. Practic, PES este un simulator de fotbal, în timp ce FIFA e mai degrabă un arcade. În plus, Pro Evolution Soccer are licență pentru clubul Juventus Torino, deci poate nu este o așa mare surpriză faptul că Ronaldo lipsește din echipa ideală a fanilor FIFA 20. Football Manager 2020 este un simulator pentru gestionarea unui club și continuă să fie un joc cerut de microbiști. Un neamț, Sepp Hedel, deține recordul mondial pentru cel mai lung joc, după ce-a disputat 333 de sezoane în Football Manager 2017. În total, Sepp și-a petrecut 1.940 de ore din viața reală în joc pentru a atinge acest record.

