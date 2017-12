S-a aflat SALARIUL lui John Cena! Cati bani a putut sa castige superstarul din wrestling in 2017! Nu a fost pe primul loc

John Cena a fost detronat!

Forbes a publicat in finalul acestui an clasamentul celor mai bine platite superstaruri din lumea wrestling iar Brock Lesnar este noul lider! Acesta l-a detronat pe John Cena, primind in acest an cu 4 milioane de dolari mai mult. John Cena este pe locul 2 in clasament, la mare diferenta fata de ultimul clasat pe podium, Triple H.

Fata de ultimul clasament, din top au iesit veteranii Big Show si Kane, acestia fiind inlocuiti de catre AJ Styles si Shane McMahon. Fata de restul din lista, John Cena are castiguri substantiale si in afara WWE-ului din contracte de sponsorizare si aparitii in emisiuni TV sau filme.

Iata topul celor mai bine platiti luptatori din WWE in 2017:

1. Lesnar ($12 milioane)

2. Cena ($8 milioane)

3. Triple H ($3.8 milioane)

4. Reigns ($3.5 milioane)

5. Ambrose ($2.7 milioane)

6. AJ Styles ($2.4 milioane)

7. Shane McMahon ($2.2 milioane)

8. Undertaker ($2 milioane)

9. Rollins (la egalitate cu Undertaker - $2 milioane)

10. Orton ($1.9 milioane)

Cei de la Forbes au lansat si predictiile pentru anul 2018, spunand cei 5 luptatori care au potentialul de a intra in acest top: Samoa Joe, Braun Strowman, Kevin Owens, Matt & Jeff Hardy si Kurt Angle.