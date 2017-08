John Cena a prins rolul vietii la Hollywood! In ce film va juca starul din WWE

John Cena a pus mana pe cel mai important rol din cariera lui de pana acum la Hollywood. A fost anuntat oficial ca Cena va avea un rol principal in filmul despre 'Bumblebee', un spinoff al seriei Transformers! Momentan, data de lansare pentru acest film este programata pe 21 decembrie 2018.

Producatia pentru film a inceput deja in California astfel ca John Cena ar putea sa dispara o noua perioada din ringul de wrestling. El urmeaza sa apara la cel mai important PPV al verii pentru WWE, Summerslam. Cena este anuntat si pentru PPV-ul dedicat starurilor din RAW, No Mercy, ce va avea loc pe 24 septembrie.

Rolul principal pentru spinoff il va avea Hailee Steinfeld, cunoscuta pentru roluri in filme precum Ender's Game sau Pitch Perfect 2. Actiunea filmului va fi plasata in anul 1987, cu Bumblebee cautand refugiu intr-un depozit de fiare vechi. Aflat intr-o stare deplorabila, el este gasit de Charlie si repus pe picioare.

Acesta va fi primul spinoff pentru seria de filme care a generat 3.7 miliarde de dolari la nivel global.

One of the most exciting projects I've been fortunate to be a part of. Thrilled to join the #Transformers franchise! https://t.co/hdMUxuMcyA