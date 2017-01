John Cena a intrat in istorie la Royal Rumble! Ce a reusit azi-noapte superstarul din wrestling e incredibil

Royal Rumble 2017 a oferit un spectacol total in fata a 52.020 de oameni pe stadionul Alamodome din San Antonio, Texas.

John Cena a reusit sa castige titlul WWE la Royal Rumble dupa un meci fantastic impotriva lui AJ Styles, duelul celor doi fiind deja considerat favorit pentru meciul anului 2017! In urma acestei victorii, Cena a reusit sa egaleze recordul istoric detinut de Ric Flair - a devenit pentru a 16-a oara detinatorul centurii majore!

In ciuda acestei victorii uriase, Cena nu are asigurata centura pentru cel mai mare eveniment anual din an, Wrestlemania - Cena isi va apara titlul castigat in fata a 5-a oameni la Elimination Chamber.

"E fantastic, eu sunt cel mai mare fan al lui John Cena. Lucreaza incredibil de mult, are o cariera formidabila, este omul de top al companiei de multi ani. Daca era cineva care sa egaleze recordul si, la un moment dat il va depasi, nu as fi putut fi mai fericit decat sa fie John Cena" a declarat Ric Flair dupa Royal Rumble.

Celalalt mare castigator al serii a fost chiar rivalul de-o viata al lui Cena, Randy Orton. Acesta a reusit sa invinga 29 de adversari si sa castige cel mai spectaculos meci din WWE, Royal Rumble. Desi anul acesta au fost in meci nume grele precum Brock Lesnar, Goldgberg sau Undertaker, acestia s-au eliminat intre ei pentru ca "Fenomenul" sa fie scos din meci de Roman Reigns. Orton l-a eliminat l-a randul lui pe Reigns si a castigat marele meci pentru a 2-a oara in cariera, dupa ce reusise acelasi lucru in 2009.