SE ANUNTA O NOUA CONFRUNTARE ISTORICA! Hulk Hogan vrea revansa cu The Rock dupa aproape 20 de ani

The Rock isi aduce aminte de acea confruntare care a fost una spectaculoasa si o compara cu luptele cu Undertaker sau cu Roman Reigns.

The Rock a reusit sa-l invinga pe Hulk Hogan in doar 20 de minute si acesta a vorbit despre cum il admira in copilarie si despre un nou meci din cadrul unei emisiuni in care isi promova noul film, Jumanjii.

"A fost anul 1983 sau 1984, nu mai tin minte cand Hulk Hogan a venit la WWF. Imi amintesc ca intr-o noapte m-am dus impreuna cu mama mea sa-l vad luptand la Madison Square Garden. Se lupta cu Paul Ondorff. Hulk si-a aruncat panglica alba catre public si a venit spre mine. Dupa meci, i-am inapoiat panglica, iar el mi-a multumit. A fost un moment uluitor."

Hulk Hogan i-a dat imediat replica lui The Rock si a postat pe contul sau de Twitter :

"Daca vrei o noua panglica acesta este momentul potrivit pentru o revansa, deci astept sa ne confruntam din nou sa vad daca poti sa o iei, frate."



Yo @TheRock, if you need another head band this time you need to give me my rematch then see if you can take it brother!! Lol. Only love but I’m serious about the rematch brother HH https://t.co/IDpN7h6uIb