"Este adevarat!" Legenda din wrestling a confirmat cel mai mare mit despre el! Cu cate femei s-a culcat

Singurul om care a fost indus de 2 ori in Hall of Fame-ul din WWE si-a dezvaluit .. palmaresul!

Ric Flair, detinatorul recordului de titluri mondiale castigate, 16, la egalitate cu John Cena, a dezvaluit intr-un documentar ESPN ca s-a culcat cu peste 10.000 de femei! Cunoscut ca un petrecaret, Flair spune ca regreta aceasta dezvaluire.

"Am spus adevarul, dar imi pare rau de asta. 10.000 de femei. Mi-as fi dorit sa nu o fi spus pentru ca am nepoti" spune Ric Flair in documentar despre o mai veche declaratie. Falir a divortat de 4 ori de-a lungul vietii lui. Acum este dedicat unei singure femei.

"Iubesc doar o femeie acum. Nu am mai facut nimic de cand am cunoscut-o pe Wendy" a mai spus Flair. El a avut recent probleme serioase de sanatate, fiind internat in spital. Si-a revenit insa in totalitate.