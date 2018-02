Socant! Fratii care si-au injectat litri intregi de ulei in corp ca sa arate ca "Hulk", dar risca sa moara in orice clipa

Doi frati brazilieni de 49, respectiv 50 de ani si-au injectat litri intregi de ulei in corp din dorinta de a fi cat mai mari.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Tony "Hulk" Geraldo si Alvaro "Conan" Pereira si-au dorit dintotdeauna sa arate precum personajele pe care le-au vazut cand erau mici in benzile desenate. Numai ca, in loc sa aleaga calea sanatoasa, ei au inceput sa isi injecteze diverse substante chimice in corp. Impreuna, ei cantaresc 241 de kilograme!

Tony si Alvaro si-au injectat litri intregi dintr-o substanta uleioasa numita Synthol, care se depoziteaza in corp si nu poate fi eliminata pe cale naturala. Primele injectii au inceput sa le faca pe cand aveau doar 15 ani!

Doctorii ii avertizeaza, insa, pe cei doi ca pot muri in orice clipa. Syntholul provoaca numeroase afectiuni, iar o posibila lovitura sau rana se poate infecta atat de rau incat ii poate ucide.