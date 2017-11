S-a indragostit de ea la TV. Ce actrita din telenovele a facut o "victima" celebra in lumea milionarilor

Cel mai nou cuplu din fotbal :)

Isco, unul dintre cei mai buni jucatori de la Real Madrid, are o noua cucerire. Acesta s-a despartit recent de mama copilului sau, Victoria Calderon, si a inceput o relatie cu o actrita.

Noua aleasa a inimii sale este Sara Salamo, o actrita de telenovele. Apropiatii cuplului sustin ca Isco s-a indragostit de Sara dupa ce a vazut-o la TV in mai multe episoade.

Aceasta, in varsta de 25 de ani, joaca in seria "La que se avecina", un serial ce ruleaza la TV in Spania. Aceasta a mai aparut in productii precum Aida, Aguila Roja sau Con El Culo, jucand de asemenea in mai multe filme de lung metraj.

Culmea este ca Sara este fana declarata a lui Atletico Madrid, rivala de moarta a echipei la care joaca noul sau iubit.

