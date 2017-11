Prima sala de fitness in care esti invitat sa te dezbraci la intrare! Unde se afla unica sala destinata nudistilor: "Avem deja 400 de abonati"

La Paris s-a deschis prima sala de fitness pentru nudisti! 400 de oameni s-au inscris deja!

Un afacerist francez a deschis prima sala de fitness in care esti invitat sa te dezbraci la intrare! Intre orele 21:00 si 23:00, doar nudistii au acces in sala!

Potrivit presei franceze, deschiderea salii a generat controverse, precum si o dezbatere serioasa pe seama unor factori precum igiena.

Totusi, patronul si abonatii sunt de parere ca e o idee foarte buna.

Pana acum, 400 de oameni au optat pentru abonamentul de intrare in intervalul in care se poate merge in sala doar dezbracat, acesta costand 10 euro.

"Exista foarte multi oameni <<naturisti>> frustrati de faptul ca nu se puteau bucura de acest lucru. De acum au un loc al lor", a spus purtatorul de cuvant al Naturist Association, Julien Claude-Penegry.