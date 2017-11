Popeye din Rusia! Si-a injectat synthol in brate, acum risca sa paralizeze: "Are nevoie de ajutor psihiatric!" FOTO

Un culturist din Rusia a devenit obsedat de marimea bratelor sale.

Poreclit "Popeye", rusul Kirill Tereshin si-a injectat cativa litri de synthol in brate ca sa isi mareasca diametrul bratelor pana la 60 cm. Pe langa aspectul deformat, culturistul risca repercursiuni grave.

Medicii rusi il averizeaza ca poate sa paralizeze, iar semnele sunt deja vizibile pe fata lui.

"Risca sa nu-si mai miteste bratele, muschii se pot transforma in balast si nu va mai putea sa ridice nimic. Poate sa paralizeze", spune medicul rus Yuriy Serebryanskiny.



Un culturist profesionist din Rusia crede ca situatia e mult mai grava si nu recomanda asa ceva nimanui. "Acesta persoana are nevoie de ajutor medical complex imediat. Nu doar ca sa ii curete bratele si sa in detoxifice sangele, dar si ajutor psihiatric. Se vede pe fata lui ca e nu e ceva sanatos", spune Kirill Sychev.

Kirill "Popeye" Tereshin are 24 de ani si a inceput sa se injecteze in aceasta vara. In doar 10 zile, bratele sale au devenit uriase. "Ai nevoie sa injectezi cativa litri. Cand faceam asta, temperatura mea urca pana la 40 de grade, simteam ca mor, dar apoi imi reveneam", poveste el. Rusul nu asculta sfaturile si vrea sa devina si mai mare.

Expertii avertizeaza ca injectarea de synthol, practica destul de des intalnita pentru cei care vor sa-si creasca dimensiunea corpului fara efort prea mare, duce la probleme grave pulmonare grave, infectii, ulcer sau atac de cord.