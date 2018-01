Motivul pentru care aceasta pisicuta adorabila a fost numita CEA MAI LETALA din lume. Cum isi vaneaza prada

Cel mai performant pradator din lume, potrivit emisiunii Big Cats, de la BBC, este pisica africana. Aceasta, care cantareste doar cateva kilograme, are o rata de peste 60% de succes la vanatoare. Mai mult, adorabilul mamifer, care masoara circa 35 de centimetri, poate merge pana la 30 de kilometri pe noapte in cautarea prazii.

Exemplarul surprins a fost numit Gyra.

"Aceste pisici pot merge pana la 30 de kilometri pe noapte, sunt intr-o continua miscare. Astfel, ne este foarte greu sa urmarim o astfel de pisica", au spus specialistii emisiunii.

"Sunt animale extrem de rapide, pe care nu le poti urmari pe jos. Sunt foarte agile si se feresc de zgomotul produs de vehicule. Cu ajutorul noilor tehnologii, am reusit sa surprindem in slow motion miscarile ei", au mai spus acestia.

