"Jur sa nu-i omor!" Decizia luata de autoritatile americane inaintea procesului lui "El Chapo" Guzman. Ce se intampla cu juratii

Procesul celui mai periculos mafiot de pe continentul american este pe cale sa inceapa. "El Chapo" Guzman va fi judecat in Statele Unite.

Joaquin "El Chapo" Guzman este incarcerat in Statele Unite, dupa ce a fost predat de autoritatile mexicane, iar procesul sau este pe cale sa inceapa. "El Chapo" este considerat a fi cel mai periculos mafiot al zilelor noastre, el conducand ani de-a randul cartelul Sinaloa, recunoscut pentru violenta sa extrema.

"El Chapo" a fost prins in urma cu doi ani de autoritatile mexicane, dupa ce a evadat dintr-o inchisoare printr-un tunel de un kilometru sapat pe sub pamant. In ianuarie 2017, el a fost predat autoritatilor americane. El este acuzat de trafic international de droguri.

In aceasta saptamana, un judecator din Brooklyn, acolo unde mexicanul va fi judecat, a decis ca identitatea tuturor juratilor implicati in proces sa fie pastrata secreta. Procurorii si avocatii apararii nu vor stii numele, adresele si locurile de munca ale juratilor.

Aceasta decizie vine dupa ce avocatii lui Joaquin Guzman au dat asigurari ca "juratii nu vor avea de suferit".

In dosarul stufos al traficantului exista si acuzatii potrivit carora acesta a folosit zeci de ucigasi platiti pentru a savarsi acte de violenta impotriva inamicilor sai ori a posibililor martori in procesele sale.

"Tot ce isi doreste este un proces corect si impartial", a spus Eduardo Balarezo, avocatul lui "El Chapo".

Joaquin Guzman a pledat nevinovat pentru toate acuzatiile care i se aduc.

Prima serie de audieri in cadrul procesului va avea loc pe 15 februarie.