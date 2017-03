Iti amintesti de Triple H? Wrestlerul care facea senzatie in WWE a implinit 47 de ani, dar arata INCREDIBIL

La 47 de ani, cei mai multi barbati prefera sa urmareasca un meci de fotbal, box ori chiar o gala de wrestling din fotoliu, avand alaturi o bere si poate ceva de rontait. La aceeasi varsta, Triple H continua, insa, sa se antreneze din greu.

Fostul supercampion din wrestling nici nu se gandeste sa renunte la activitate. La 47 de ani, acesta se pregateste pentru cel de-al 21-lea WrestleMania.

"Regele regilor", "Asasinul cerebral" ori "The Game", asa cum a mai fost poreclit, wrestlerul care i-a invins in cairera sa pe Undertaker, John Cena, Christ Benoit, Sting ori Daniel Bryan este in fiecare zi in sala de forta.

Triple H a postat si cateva clipuri in care isi arata fizicul "wow" pentru un barbat de 47 de ani.