Cristiano Ronaldo, din nou tata? Imaginea care a rupt internetul in doua! Cum a aparut alaturi de Georgina Rodriguez

Ronaldo are un fiu si va avea si gemeni in curand.

Cristiano Ronaldo are un an fantastic! A castigat Balonul de Aur, a luat titlul cu Real Madrid si are ocazia sa devina pe 3 iunie, in direct la ProTV, castigator al Ligii Campionilor.

Si pe plan personal lucrurile ii merg excelent lui Cristiano Ronaldo. Va deveni din nou tata de gemeni dupa ce in luna martie a aparut informatia ca a apelat la o mama surogat.

Ultima poza postata pe Instagram pare sa indice ca Ronaldo va avea un copil si cu iubita lui, Georgina Rodriguez. Cei doi au aparut intr-o fotografie in timp ce se aflau pe canapea iar Ronaldo tine mana pe stomacul Georginei! Spaniolii de la AS scriu ca imaginea a dus la speculatia ca Georgina este insarcinata.

Imaginea a strans peste 3 milioane de like-uri in doar 10 ore iar fanii starului il felicita pe jucator, considerand ca indiciul este evident! Este prima poza postata de Ronaldo in care este alaturi de Georgina.