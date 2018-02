Bruneta sexy la ananghie! Doi politisti s-au oprit pe autostrada pentru a-i schimba pneul. Am aflat cine e tanara

In urma cu cateva zile, o postare a unei tinere a devenit virala pe internet. Ea i-a fotografiat pe politistii care au ajutat-o pe A1.

Maria Ceausila a calatorit in urma cu cateva zile pe A1, pe sensul catre Bucuresti, avand-o in dreapta pe mama ei. Tanara a avut ghinionul de a face o pana de cauciuc si a ramas in camp.

Cum lucrurile bune vin daca le astepti, ea a rezistat in frig pana la aparitia unei masini de politie.

Tanara a fost ajutata de doi politisti de la Rutiera, care i-au schimbat roata.

"Haina de politist nu schimba sufletul omului bun! Frig, vant, burnita, in mijlocul campului. Exact ce mai lipsea: pana de cauciuc. Cei doi politisti din imagine s-au grabit sa ne vinta in ajutor. Eu credeam ca s-au oprit sa ne amendeze... de fapt s-au oferit sa ajute. Multumim, oameni buni", a scris ea pe Facebook.

Ulterior tanara a vorbit si pentru cotidianul Adevarul: "Am facut pana pe A1 Pitesti - Bucuresti, pe la kilometrul 40. Eram foarte panicate, pentru ca mama avea programare la ora 14:00 la o clinica din Bucuresti si ne gandeam ca nu vom ajunge. Ne-am uitat pe autostrada in speranta ca o masina va opri, insa fara succes. Am inceput sa scoatem lucrurile din portbagaj pentru a ajunge la roata de rezerva si la cateva minute au aparut domnii politisti. Domnealor au incetinit, au iesit din masina, iar noi, mai cu teama, mai cu rusine, le-am explicat situatia", a spus tanara.

Maria Ceausila este fiica fostului fotbalist Gheorghe Ceausila, cunoscut pentru ca in vremea Comunismului evolua sub numele "Gheorghe C". Autoritatile considerau ca numele lui Ceausila rezoneaza prea mult cu cel al lui Nicolae Ceausescu.

Ceausila a jucat la Chimia Ramnicu Valcea, Steaua, FC Olt Scornicesti, Universitatea Craiova, Dacia Unirea Braila, Sportul Studentesc, PAOK Salonic, Dinamo, Farul, Hapoel Tayibe si Unirea Alba Iulia. El a jucat de 5 ori pentru nationala Romaniei.